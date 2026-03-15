Глава ДНР высказался о последствиях запрета на публикацию данных о «прилетах» в ДНР

Пушилин: у ВСУ стало меньше данных из-за запрета писать в соцсетях об обстрелах

Запрет публиковать последствия «прилетов» в Донецкой народной республике (ДНР) приносит свои плоды, так у украинских боевиков стало на порядок меньше данных для новых обстрелов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«После введения запрета противник занервничал, информации у него на порядок меньше стало. Поэтому считаю, что данный указ приносит свой результат», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что зачастую сообщения, которые публикуют блогеры «в погоне за хайпом», связаны с эффективностью ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому властями и было принято решение о необходимости запрета подобных публикаций, «особенно в режиме реального времени, потому что противник это использовал» для нанесения повторных, более точных ударов.

29 января 2026 года Пушилин подписал указ, постановляющий запретить публикацию и распространение информации о последствиях атак ВСУ по территории ДНР для СМИ без официальной аккредитации.

С прошлого года власти российских регионов начали штрафовать граждан за публикацию информации о последствиях обстрелов. Максимальный размер штрафа установлен в Рязанской области — 500 тыс. рублей.

