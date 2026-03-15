Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях

РИА Новости: командование 159-й бригады ВСУ занижает реальные потери бойцов
Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) существенно занижает реальные потери бойцов в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

В ходе допроса украинских военнопленных выяснилось, что командование признает пропавшими без вести тех, кто был ликвидирован на Харьковском направлении бойцами группировки войск «Запад» и «Север».

По данным источника агентства, только за минувшие сутки ВСУ потеряли в Харьковской области до 415 военнослужащих.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих украинской армии, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата. Михайлов добавил, что Зеленскому не помогает выглядеть правдоподобно даже его актерское образование.

Ранее украинские солдаты признались, что отрезают части тел павших в бою ради выплат.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
