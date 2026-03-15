Мошенники провели обыск в квартире российского футболиста перед отправкой его на убийство

Футболист Секач совершил убийство, чтобы избежать уголовного преследования
Пресс-служба ФК «Урал-2»

Украинские мошенники провели онлайн-обыск в квартире Даниила Секача перед тем, как отправить его на ограбление и убийство, передает Mash.

Мошенники вышли на связь со спортсменом около двух месяцев назад. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и принудили парня принять участие в «спецоперации» под угрозой уголовного преследования.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. В СК заявили о задержании подозреваемого на Нижегородском шоссе.

Ранее в «Урале» охарактеризовали футболиста, задержанного за убийство.

 
