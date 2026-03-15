Зеленский начал угрожать недовольным депутатам Рады

Зеленский пригрозил депутатам Рады отправкой на фронт за отказ голосовать в Раде
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной рады должны работать в парламенте в соответствии с законом, иначе их отправят на фронт. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

По словам украинского лидера, народные депутаты должны выполнять свои обязанности в парламенте. В противном случае он готов обсуждать с представителями законодательного органа изменения в законе о мобилизации, которые позволят депутатам отправиться на фронт.

Заместитель главы фракции партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью изданию Forbes.ua сообщал, что около 40 депутатов Верховной рады готовы сложить свои мандаты. Он подтвердил, что в парламенте страны наблюдается кризис.

Также в марте издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей правящей партии сообщало, что Верховная рада IX созыва, по их мнению, исчерпала себя. По данным источников, комитеты парламента фактически перестают работать, а часть депутатов отказывается сотрудничать с Зеленским.

Ранее депутат Рады предложил приостановить социальные выплаты, оставив финансирование только армии.

 
