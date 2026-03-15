Трамп назвал Зеленского последним человеком, в чьей помощи нуждаются США

Трамп: Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь

США не нуждаются в помощи Украины в военном конфликте на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News.

Таким образом он отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского, который обещал помочь американским военным в борьбе с иранскими дронами.

«Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, используют ли США украинские технологии и наработки в борьбе с иранскими беспилотниками.

В этом же интервью американский лидер выразил удивление из-за нежелания Зеленского заключить мирную сделку с Россией. Он призвал главу Украины согласиться на мирное урегулирование конфликта, подчеркнув, что президент России Владимир Путин готов к такой сделке. По словам Трампа, с Зеленским оказалось «договориться гораздо сложнее».

До этого спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Зеленский заблуждается относительно своих отношений с Трампом. По его словам, многие в мире не согласны с заявлением украинского лидера о том, что Трамп якобы относиться к нему как к сыну.

Ранее Зеленский призвал Трампа не давить на него.