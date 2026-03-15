Военная база США в столице Ирака подверглась атаке

Sabereen News: в Багдаде после удара загорелась американская военная база

Американская военная база Виктория в столице Ирака подверглась удару. Об этом сообщает Sabereen News.

По информации журналистов, объект был атакован местными шиитскими группировками. На его территории начался мощный пожар.

14 марта министерство иностранных дел (МИД) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявило, что по генеральному консульству страны в Иракском Курдистане был нанесен удар. Здание атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оно получило повреждения. Более того, пострадали два охранника.

Как отметили в ведомстве, налет на генеральное консульство является грубым нарушением Венской конвенции, гарантирующей неприкосновенность дипломатических представительств и защиту их персонала. ОАЭ осудили «неспровоцированную» атаку и призвали власти Ирака расследовать данный инцидент.

В тот же день посольство Соединенных Штатов в столице Ирака подверглось удару. Телеканал Al Hadath сообщил, что местные силы безопасности полностью перекрыли «зеленую зону» в центре Багдада, где расположено большинство правительственных учреждений республики и посольства многих государств.

Ранее шиитская группировка в Ираке пообещала вознаграждение за данные о военных США.