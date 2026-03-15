Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Воронежской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Пенсионерку не спасли после взрыва газа в многоквартирном доме в Россоши
Константин Михальчевский/РИА Новости

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в городе Россошь, расположенном в Воронежской области. Об этом сообщила администрация населенного пункта, опубликовав заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным властей, ЧП произошло вечером 14 марта в 22:45 (совпадает с мск) в доме на площади Октябрьской. В результате пострадала 84-летняя женщина, ее спасти не удалось.

«Повреждения получили восемь квартир», — отмечается в заявлении.

На место для ликвидации начавшегося после взрыва пожара и иных последствий ЧП выезжали сотрудники экстренных служб, а также управляющей компании «Химки», «Россетей» и филиала «Газпром газораспределение Воронеж».

Специалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего. Эвакуированные жильцы поврежденных квартир временно разместились у родственников, говорится в сообщении.

27 февраля в жилом доме в поселке Икша в Московской области произошел взрыв газа, в результате которого пострадали двое мужчин и 10-летний ребенок. Их доставили в медицинское учреждение с различными травмами. На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!