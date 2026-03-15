Певица Слава намекнула на воссоединение с мужем

Певица Слава в шоу Артема Сорокина «До звезды» намекнула, что возобновила отношения с бывшим гражданским мужем – бизнесменом Анатолием Данилицким.

Слава рассказала, что сейчас находится в отношениях. Она уточнила, что живет с партнером в разных домах.

«Мужчина у меня старый, как и я, но все равно любимый. Конечно, мы сейчас не вместе, он живет в квартире, я в старом доме, но душой мы все-таки вместе», — поделилась артистка.

Певица уточнила, что сейчас живет «на полную катушку».

«Люблю заниматься сексом. Если кто-то боится и стесняется об этом говорить, то только не я», — отметила музыкантка.

Певица Слава и Анатолий Данилицкий расстались в мае 2025 года. Пара состояла в отношениях с 2002-го, но официально этот роман не был зарегистрирован. Причиной разрыва, как рассказала артистка, стали измены гражданского мужа. Позже она заявила, что рассталась с бизнесменом из-за отсутствия поддержки.

В январе 2026-го Слава рассказала, что предалась ностальгии во время поездки на Бали. Она призналась, что соскучилась по прежним временам, проведенным с Данилицким.

