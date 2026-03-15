В Иране оценили последствия ударов США и Израиля

Пожарная служба Тегерана: 40% ударов США и Израиля пришлись на столицу
На Тегеран пришлись 40% ударов, нанесенных США и Израилем. Об этом сообщил представитель пожарной службы столицы Ирана, передает агентство Mehr.

По данным агентства, с начала конфликта около пяти тысяч иранских спасателей и пожарных были привлечены к проведению операций по ликвидации последствий атак со стороны США и Израиля.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана.

 
