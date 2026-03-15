Бизнесмен с паспортом КНР объявлен в розыск по делу о хищениях в «Калашникове»

Московская полиция объявила в международный розыск бизнесмена Никиту Толчанова, имеющего гражданство России и Китая, по делу о мошенничестве при поставках средств защиты для Минобороны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, предприниматель, уехавший в КНР, выступал посредником в схеме поставок продукции китайского завода концерну «Калашников» по завышенным ценам.

Уголовное дело в отношении Толчанова выделено в отдельное производство. Он стал еще одним фигурантом расследования, в рамках которого уже арестованы экс-замдиректора концерна по закупкам и логистике, а также его непосредственная начальница Ксения Гращенкова. Последней вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Служебная проверка показала, что в 2023 году при Гращенковой и ее заместителе «Калашников» заключил с подрядчиком 10 договоров в рамках освоения субсидии Минпромторга. Их должны были выполнить к октябрю того же года. В 2024 году Гращенкова уволилась. В 2025 году договорные обязательства оставались нереализованными. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе.

Ранее обвиняемые в хищении у «Калашникова» погасили ущерб на 37 млн рублей.