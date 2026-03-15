Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Бизнесмен с паспортом КНР объявлен в розыск по делу о хищениях в «Калашникове»

ТАСС: бизнесмена Толчанова объявили в розыск за аферу с поставками Минобороны
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Московская полиция объявила в международный розыск бизнесмена Никиту Толчанова, имеющего гражданство России и Китая, по делу о мошенничестве при поставках средств защиты для Минобороны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, предприниматель, уехавший в КНР, выступал посредником в схеме поставок продукции китайского завода концерну «Калашников» по завышенным ценам.

Уголовное дело в отношении Толчанова выделено в отдельное производство. Он стал еще одним фигурантом расследования, в рамках которого уже арестованы экс-замдиректора концерна по закупкам и логистике, а также его непосредственная начальница Ксения Гращенкова. Последней вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Всем обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Служебная проверка показала, что в 2023 году при Гращенковой и ее заместителе «Калашников» заключил с подрядчиком 10 договоров в рамках освоения субсидии Минпромторга. Их должны были выполнить к октябрю того же года. В 2024 году Гращенкова уволилась. В 2025 году договорные обязательства оставались нереализованными. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и коммерческом подкупе.

Ранее обвиняемые в хищении у «Калашникова» погасили ущерб на 37 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!