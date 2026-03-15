Токаев рассказал, когда пройдут выборы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что следующие выборы главы государства состоятся в 2029 году. Слова главы республики приводит его пресс-служба.

«Следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей конституцией — в 2029 году», — сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти.

До этого в Казахстане опубликовали финальный текст новой конституции. В частности, срок для президента останется прежним — семь лет.

В феврале стало известно, что в Казахстане запущен процесс разработки новой конституции, в рамках которой, по словам властей, пройдет демократизация государственной власти. Токаев сообщил, что страна полностью откажется от суперпрезидентской формы правления. Также в рамках новой конституции будет изменен юридический статус русского языка.

