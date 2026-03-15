В аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА задержан вылет десятков авиарейсов

Осторожно, Москва: угроза атаки БПЛА задержала вылет 35 авиарейсов из столицы
Из-за приостановки работы московских аэропортов в связи с угрозой атаки беспилотников задерживаются более 35 авиарейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на данные онлайн-табло вылета.

По данным канала, в Шереметьево задерживается вылет семи пассажирских самолетов, в Домодедово — примерно 13 рейсов, а во Внуково — как минимум 17.

О перехвате летевших на Москву беспилотников сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, минувшей ночью было уничтожено два БПЛА, а утром ПВО сбила еще четыре дрона. Потом в течение часа последовала массированная атака, в ходе которой российскую столицу пытались атаковать 23 беспилотника.

Росавиация сообщала о временном прекращении приема и отправки авиарейсов во всех четырех московских аэропортах. Сейчас эти ограничения сняты.

Ранее из-за атаки БПЛА на Кубани загорелась территория нефтебазы.

 
