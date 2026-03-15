Российский лыжник выиграл золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков стал двукратным победителем Паралимпиады, став победителем в гонке на 20 километров.

Также Голубков на Паралимпиаде 2026 года стал победителем на дистанции 10 км.

Всего в активе сборной России шесть золотых медалей.

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны. Россияне завоевали семь наград. В активе сборной четыре золота, одна серебряная и две бронзовые медали.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта.



Ранее российский снoyбордист занял 12-е место на Паралимпиаде в банкед-слаломе.