В Москве увеличилось число пострадавших в ДТП с трамваями

ГАИ: число пострадавших в аварии с трамваями в Москве выросло до 22 человек
Telegram-канал «Москва с огоньком»

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы увеличилось до 22 человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Max.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть пятеро детей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 09:30 мск на улице Водников. Там столкнулись два трамвая, которые следовали по маршруту №6.

По данным МВД, трамваи столкнулись в связи со сходом одного из них с рельсов. Там добавили, что транспортное средство сошло из-за технической неисправности.

Как рассказали журналистам ТАСС в правоохранительных органах, в момент столкновения в двух трамваях находились около 70 человек. Из них 13 человек, включая одного из водителей, пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.

Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль установление причин и обстоятельства аварии.

Ранее трамвай врезался в автомобиль на юге Москвы.

 
