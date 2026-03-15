В Москве увеличилось число пострадавших в ДТП с трамваями

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы увеличилось до 22 человек. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Max.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть пятеро детей.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта около 09:30 мск на улице Водников. Там столкнулись два трамвая, которые следовали по маршруту №6.
По данным МВД, трамваи столкнулись в связи со сходом одного из них с рельсов. Там добавили, что транспортное средство сошло из-за технической неисправности.
Как рассказали журналистам ТАСС в правоохранительных органах, в момент столкновения в двух трамваях находились около 70 человек. Из них 13 человек, включая одного из водителей, пострадали и были доставлены в медицинские учреждения.
Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла на контроль установление причин и обстоятельства аварии.
