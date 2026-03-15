Экс-спецназовца, повторившего судьбу Усольцевых, ищут седьмые сутки

Бывший спецназовец Виктор Потаенков пропал в тайге в Красноярске. Мужчину ищут уже седьмые сутки, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 9 марта 55-летний Потаенков отправился в поход в нацпарке «Красноярские Столбы». В этот день у него отменилась тренировка. Он планировал погулять по туристической тропе вместе с собакой, но в последний момент передумал и пошел один. К поискам мужчины подключились друзья, волонтеры и спасатели МЧС.

Похожий инцидент произошел с семьей Усольцевых и их пятилетней дочкой, которые пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в сентябре прошлого года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. Активная фаза поисковых работ была завершена 12 октября и перешла в режим точечных задач, выполняемых профессиональными спасателями.

Охотник из Сибири Александр Багаев предположил, что семья могла стать жертвой случайного конфликта. Он допустил, что их устранили и куда-то вывезли. По его мнению, это объясняет, почему спасателям не удалось найти следы Усольцевых.

Ранее на Валааме в лесу обнаружили тело пропавшей паломницы.