Объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ подверглись ударам

МО РФ сообщило о поражении энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, целями также стали места подготовки и запуска украинских дронов дальнего действия. Кроме того, бойцы ВС РФ выявили и поразили пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.

15 марта координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие в ночь на 14 марта нанесли удар по полигону ВСУ в районе города Васильков в Киевской области. Незадолго до атаки на объект доставили груз из Франции, это были беспилотные летательные аппараты.

Ранее появилось видео с ударом по украинскому спецназу, высадившемуся на острове Змеиный в Черном море.