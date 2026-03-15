Футболист, задержанный за убийство бизнес-вумен в Москве, находился под влиянием аферистов

В Москве мужчина, задержанный за убийство женщины, был под влиянием мошенников

Мужчина, задержанный за убийство женщины в Москве, находился под влиянием мошенников. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РИА Новости.

Задержанному предъявили обвинение. Сообщается, что во время допроса он признал свою вину.

По версии следствия, фигурант, находясь под влиянием кураторов, полагал, что выполняет задания правоохранительных органов. Он начал вскрывать сейф, а находившаяся в этот момент в квартире девочка вышла, чтобы встретить мать и сообщить, что у них работает сотрудник спецслужб. Позже он расправился с матерью ребенка.

После преступления он провел в квартире целые сутки, ожидая указаний от кураторов. По их инструкции он выбросил похищенные деньги из окна, а на следующий день ему разрешили отпустить дочь женщины и покинуть жилье. Расследование уголовного дела продолжается.

Инцидент произошел 14 марта в квартире на Строгинском бульваре. По информации СМИ, задержанным является 20-летний футболист Даниил Секач.

Ранее петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф в Кемерове и украл миллион рублей.