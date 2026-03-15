Известный продюсер пожаловался на отсутствие у государства стратегии в кино

Режиссер и продюсер Армен Ананикян в беседе с ТАСС пожаловался на отсутствие единой стратегии в кино от государства.

Ананикян отметил, что, несмотря на подъем российского кино, средства на создание новых проектов урезаются.

«Зачем? Вы не понимаете, что кино должно воспитывать. И на ближайшие 10-15 лет у вас должно быть расписано по полочкам, какие фильмы должны выйти», — заявил продюсер.

Ананикян предложил чиновникам обратить внимание на США, которые «при любом кризисе денег на кино начинают выделять больше». По мнению режиссера, уже на протяжении нескольких десятков лет эта индустрия работает как инструмент для продвижения государственных интересов. В пример он привел картины «Трансформеры» и «Лучший стрелок».

«Такой любви к армии и родине, как в Америке, нет ни в одной стране мира. Хотя большинство жителей — мигранты. И это благодаря кино, развлекательным шоу и всему остальному», — подчеркнул режиссер.

По мнению Ананикяна, американская киноиндустрия «гениально зомбирует» зрителей по всему миру.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить «Рэмбо».