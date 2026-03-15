В Ульяновской области обрушилась водонапорная башня

МЧС: обрушение водонапорной башни оставило без воды жителей села под Ульяновском

Частичное отключение холодной воды произошло в Базарносызганском районе Ульяновской области в связи с обрушением водонапорной башни. Об этом сообщил Telegram-канал «УЛПРЕССА».

Главное управление МЧС России по региону на официальном сайте уточнило, что без холодной воды временно остались жители населенного пункта Должниково. По информации ведомства, водонапорная башня объемом 25 кубических метров обрушилась из-за высокой степени изношенности.

«Ведутся ремонтно-восстановительные работы силами ООО ОГКП «Ульяновский областной водоканал», — говорится в заявлении.

21 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга произошел разлив холодной воды из-за технологического нарушения на сетях водоснабжения. Инцидент произошел на пересечении улицы Ольги Берггольц и Уездного проспекта. Из-за сдвига грунта, вызванного перепадом температур, расположенная здесь сеть холодного водоснабжения получила повреждения. В результате дорога оказалась затоплена, для отвода воды с проезжей части на место прибыли сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

