Помнить об этике: Путин осудил хамство чиновников

Чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями.

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Заявление было сделано в ответ на инициативу одного из участников встречи о создании отдельного закона, призванного бороться с грубостью должностных лиц, передает РИА «Новости».

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Нужно строже подходить, действующие законы позволяют это сделать», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо строже вести правоприменительную практику норм, касающихся хамства чиновников.

«Перед законом все должны быть равны. Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления», — отметил президент России.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент НЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, академик РАН Лео Бокерия поддержал требование Путина суровее наказывать чиновников, допускающих хамство.

«Во-первых, Владимир Владимирович случайных вещей не говорит, я давно в этом убедился, как, думаю, и все мы. Во-вторых, бесспорно, это [вежливость чиновников] обязательное условие для того, чтобы был порядок в мире, чтобы не деградировали традиционно хорошие отношения между людьми.

Чтобы не было так: полная свобода, что хочу, то и делаю», — пояснил академик.

По его словам, человек, который занимает высокую должность, у которого в подчинении работают люди, все время должен помнить об этике общения.

«Вчера я слушал доклад Андрея Воробьева, в котором глава Московской области уделил этому давно назревшему вопросу огромное внимание. У нас в Центре сердечно-сосудистой хирургии очень много разных сотрудников — от обслуживающего персонала до академиков. И еще со времен Александра Бакулева и Владимира Бураковского между всеми нами установились уважительные отношения, я не помню, чтобы за эти годы хоть раз кто-то поднял голос», — поделился президент НЦ.

Он напомнил, что ругань может привести к сильному урону здоровью.

«Ведь можно грубыми словами напугать человека — а ты ж не знаешь, что у него с коронарными сосудами? Какое у него артериальное давление? А вдруг ему после этого плохо станет? Поэтому, это вопрос, на котором мы должны сфокусировать внимание общества. Потому что, если этим озаботиться только сиюминутно — то грош цена всем усилиям», — пояснил Бокерия.

Накануне Путин подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева — как раз из-за резких заявлений чиновника. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — сказано в указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Чувашии назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев.

28 января Михаил Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия». В январе экс-глава Чувашии оказался в центре двух скандалов, которые повлияли на решение президента и партии.

Причиной отставки стало распространившееся на прошлой неделе видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин. На записи видно, как губернатор, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

В пресс-службе главы Чувашии заявили, что Михаил Игнатьев не желал обидеть сотрудника, губернатор давно знаком с офицером, а сама церемония проходила «на позитивных эмоциях».