Выставка с претензией на Курилы: посланник Японии вызван в МИД РФ

Проходящая в Токио при поддержке официальных властей Японии постоянная выставка «Территория и суверенитет» противоречит договоренностям российских и японских властей по созданию рабочей атмосферы вокруг вопроса о принадлежности Курил сообщил МИД РФ.

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На данной выставке, среди прочего, показываются материалы, из которых следует однозначный вывод о законности претензий Японии на Курильские острова. В этой связи российское внешнеполитическое ведомство вызвало советника-посланника посольства Японии в Москве и указало ему не безусловность российской принадлежности Курил.

«Подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях. Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны», — указали в МИД РФ.

На прошлой неделе стало известно о том, что на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны в 1956 году японское правительство сняло требование, чтобы в процессе выработки мирного договора должны продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил.

Об этом сообщала газета Asahi со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи, сделанные в то время сотрудниками МИД Японии и хранившиеся в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики.

После его смерти в соответствии с волей политика их передали в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ обнаружили исследователи.

Как обратили внимание в издании, до сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно последовательно и неуклонно настаивало на разрешении вопроса о принадлежности всей южной части Курил в ходе последующих переговоров о заключении мирного договора.

Однако обнаруженный документ свидетельствует о том, что это требование в конце концов временно сняли, чтобы достичь скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии СССР на прием Японии в ООН.

В декабре прошлого года в Токио прошел митинг за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южную часть Курильских островов.

В нем приняли участие около 500 человек, среди которых были и бывшие японские жители этих территорий. Туда пришел и представитель японского правительства — министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это.

«Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]», — сказал он, выступая перед собравшимися.

По его словам, в случае передачи Россией четырех островов Япония будет развивать совместные проекты и поддерживать бывших жителей этих мест.

В митинге также поучаствовал губернатор северной префектуры Хоккайдо, который «от всего сердца» надеется, что «северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее». По завершении выступлений собравшиеся колонной прошли по центру столицы, скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.

В ходе встречи лидеры обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, стороны поговорили о ситуации вокруг мирного договора между Москвой и Токио. Абэ подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Президент России отметил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двусторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, несмотря на возможные трудности. Абэ ответил, что России и Японии нельзя больше медлить.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — согласился японский лидер.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев также уверен, что России и Японии нужно заключить мирный договор. Об этом он сказал после встречи с новым генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой в Токио.