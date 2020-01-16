«Не успокоимся»: от Тегерана требуют компенсаций за крушение Boeing

Пять стран, чьи граждане были на борту пассажирского самолета, разбившегося в Иране, считают, что Тегеран обязан провести тщательное расследование крушения лайнера, а также выплатить компенсации родственникам погибших. Этот вопрос главы МИД Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании обсудили в четверг, 16 января, в Лондоне.

«Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран, чьи граждане погибли при катастрофе… Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибших», — приводит РИА «Новости» текст заявления сторон. В документе также говорится о том, что страны приветствуют намерение иранских властей сотрудничать.

На пресс-конференции министры иностранных дел пяти государств выразили надежду на тесное сотрудничество правительства Ирана со следствием.

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Как отметил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи, «Иран должен признать полную ответственность за сбитый самолет и признать свои обязательства перед семьями жертв [трагедии], в том числе [выплатить] компенсации», передает ТАСС.

Пострадавшие государства рассчитывают, что выплаты будут произведены в соответствии с международным законодательством и в срок. «Именно поэтому мы попросили правительство Ирана, чтобы международные эксперты были включены во все этапы следствия, чтобы пострадавшие страны, семьи погибших, международное сообщество получили ответы, которых они заслуживают, и чтобы виновные понесли наказание», — добавил Шампань.

Признание иранскими властями своей ответственности за случившееся, а также предоставление консульского доступа, начало расследования и опознания жертв дипломат назвал «хорошим первым шагом». По словам канадского министра, следующим шагом Тегерана должно стать «всеобъемлющее, прозрачное, международное расследование» обстоятельств трагедии.

«Весь мир ждет ответов, и мы не успокоимся, пока не получим их», — подчеркнул Шампань.

Рано утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение на пути из Тегерана в Киев. Лайнер вылетел из аэропорта, спустя несколько минут он перестал выходить на связь, а затем упал, загоревшись. Произошло это, когда самолет направился в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Оператор ПВО в напряженной ситуации обострения отношений с США принял надвигающийся объект как вражескую крылатую ракету. Из-за проблем со связью он не смог связаться с командованием и самостоятельно принял решение сбить самолет. Об этом рассказали иранские власти спустя три дня после трагедии.

На сайте президента Ирана после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским появилось сообщение о том, что все виновные понесут ответственность за содеянное. «Человеческая ошибка привела к этой авиакатастрофе, и люди, причастные к инциденту, будут переданы в судебные органы», — пообещал Хасан Роухани.

На борту самолета находились 176 человек, из них 167 — пассажиры из шести стран: Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Еще девять человек — украинский экипаж самолета. Выживших нет.

Первоначальной версией крушения пассажирского воздушного судна называлась техническая неисправность, из-за которой самолет загорелся. Также рассматривалась версия теракта.

Зеленский выдвинул несколько требований к Тегерану. Среди них были полное признание вины, официальные извинения, наказание виновных и выплаты компенсаций.

Украина также потребовала отдать ей найденные иранскими специалистами «черные ящики». «Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы», — отметили в офисе генпрокурора Руслана Рябошапки.

Планируется, что расшифровка бортовых самописцев начнется 20 января в Киеве. Изначально Тегеран заявлял, что эту процедуру проведут иранские специалисты при участии международных экспертов в Иране.