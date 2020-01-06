Последний шаг: Иран вышел из ядерной сделки

Последнее ключевое ограничение ядерной сделки было отменено правительством Ирана. Как сообщает РИА «Новости», речь идет о количестве центрифуг, используемых для обогащения урана и создания ядерного топлива.

«Каких-либо ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось. <...> Это последний шаг», — говорится в заявлении официального Тегерана.

Иранские власти намерены продолжать сотрудничество с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, страна готова вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке — если Запад снимет с Ирана санкции, а международное сообщество обратит внимание на интересы Тегерана, прописанные в сделке.

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Сделка была заключена Исламской республикой в 2015 году с Россией, Германией, Великобританией, Францией, США и Китаем. Суть соглашения состояла в том, что Иран будет производить низкообогащенный уран под контролем МАГАТЭ, а международное сообщество снимет санкции. В 2017 году США покинули соглашение — президент Дональд Трамп заявил, что оно наносит вред интересам Вашингтона.

Иран на протяжении нескольких месяцев продолжает повышать процент обогащения урана — за последние два месяца его производство выросло в 10 раз. Как заявил глава Организации атомной энергии Республики Али Абкар Салехи, в стране к этому моменту уже были запущены 30 центрифуг типа IR-6, а ранее — еще 20. Цель Ирана — давление на Вашингтон, который, в свою очередь, также ведет довольно агрессивную политику в отношении Тегерана посредством санкций, влияющих на экономический сектор страны.

Тегеран несколько раз снимал с себя обязательства по ядерной сделке, постепенно отказываясь от выполнения ряда пунктов. Первый отказ от ядерных ограничений произошел в мае 2018 года — спустя год после того, как США вышли из соглашения. Власти Ирана назвали свой шаг «лопнувшим стратегическим терпением» — они вернулись к увеличению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

После Иран объявил, что будет обогащать уран «на необходимом стране уровне». Наконец, в начале сентября 2019 года иранские власти заявили, что будут работать «без ограничений в сфере ядерных исследований и разработок».

Четвертый «выход» из сделки состоялся в ноябре — тогда Иран запустил центрифуги на заводе в Фордо, втором в стране. Ядерная же сделка предполагает, что у иранских властей будет лишь один подобный завод — в Натанзе.

Окончательный выход Ирана из сделки произошел через пару дней после гибели в Ираке командующего группой спецназа «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ответственность за убийство взяли на себя США.

Стоит отметить, что Иран и без этого собирался объявить о выходе из сделки, но гибель крайне популярного в стране военачальника от рук американцев стала веским поводом для этого шага.

При этом после убийства Сулеймани иранские власти объявили, что не отказываются от переговоров с США в формате «5+1» с участием Франции, Великобритании, России, Германии и Китая. По словам официального представителя МИД страны Аббаса Мусави, «условие по поводу взаимоотношений с американцами и обсуждения сделки остается».

Однако Тегеран считает необходимым дать ответ на «произошедшее в Багдаде». Кроме того, Иран готов к переговорам, если США снимут со страны санкции.

После убийства Сулеймани с помощью ракеты «воздух-земля» верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «отомстить за его смерть». В свою очередь, президент США Дональд Трамп пригрозил «нанести быстрый и сильный удар» по 52 объектам в Иране, если американцы будут как-либо атакованы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран отказаться от действий, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Российские власти неоднократно призывали всех участников ядерной сделки к сдержанности и взвешенности.

«Мы видим такой риск, соглашение действительно может рухнуть», – говорил в ноябре замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.