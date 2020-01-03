Горячий Ближний Восток: Путин и Макрон осудили убийство Сулеймани

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре, прошедшем в пятницу, 3 января, выразили озабоченность по поводу ликвидации американскими военными командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Реклама

Лидеры двух стран подчеркнули, что случившееся может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Также политики затронули реализацию российско-турецких договоренностей северо-востоке Сирии, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудили по телефону операцию по уничтожению Сулеймани, в ходе беседы российский министр раскритиковал действия США.

Лавров подчеркнул, что целенаправленное устранение государством (членом ООН) официальных лиц другого государства (также члена ООН), притом на территории третьего суверенного государства без его ведома, является грубым нарушением принципов международного права и заслуживает осуждения.

Также в МИД России заявили, что убийство Сулеймани может привести к тяжелым последствиям для мира в регионе.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», — говорится в комментарии МИД России.

Вместе с тем в дипведомстве отметили, что российская сторона восприняла сообщения о гибели Сулеймани с тревогой. В МИД РФ назвали этот шаг американских властей «авантюрным».

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой, военные, совершившие ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погибли около 10 человек, действовали по указке политиков, преследующих свои интересы с учетом того, что на нынешний год намечены выборы в США

«Нужно сказать, что американские военные действовали по указке американских политиков. Нужно всем это помнить и понимать, что у американских политиков свои интересы, учитывая, что этот год предвыборный», — обратила внимание Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Тем временем десятки тысяч людей устроили акции протеста, выйдя на улицы иранских городов после ракетного удара США.

Среди погибших при нападении был также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В заявлении Пентагона говорится, что атака была произведена по приказу американского лидера Дональда Трампа.

«По указанию президента американские военные предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить американский персонал за границей, убив Касема Солеймани, главу Корпуса стражей исламской революции — Кудса, назначенной США иностранной террористической организацией», — говорится на сайте оборонного ведомства страны.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани. По словам дипломата, Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны иранской стороны на убийство Сулеймани.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское государство полностью на стороне США в борьбе за мир. Нетаньяху подчеркнул, что у США есть такое же право на самозащиту, как и у Израиля.

По мнению израильского лидера, Сулеймани был виновен в гибели американских граждан и многих других невинных людей, а также генерал намеревался устроить новые атаки.

«Президент (США Дональд) Трамп заслуживает признательности, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону», — сказал Нетаньяху.

В ответ на это в Минобороны России заявили, что заслуги Сулеймани в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) неоспоримы.

В ведомстве отметили, что под руководством Сулеймани задолго до образования ведомой США «международной коалиции» было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Там также подчеркнули, что Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе.

В ведомстве считают, что убийство генерала приведет к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке и негативно повлияет на мировую систему безопасности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива.