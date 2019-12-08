«У нас сильная позиция»: что ждут на Украине от саммита

Не стоит ждать от саммита «нормандской четверки» в Париже слишком многого. Такое мнение в своем Facebook выразила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — подчеркнула она.

Представитель президента Владимира Зеленского отметила отсутствие прогресса в прекращении войны «за последние три года».

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Мендель при этом подчеркнула, что украинская делегация летит в Париж «с очень сильной позицией»: Киев рассчитывает на поддержку «союзников» Германии и Франции, а также от США и Великобритании (они в саммите не участвуют – «Газета.Ru»).

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что от успешности «нормандского саммита» зависит будущее Украины.

«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате, и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены», – подчеркнул он в своем Facebook.

Саммит лидеров «нормандской четверки» должен пройти в Париже 9 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что есть намерение провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что формат общения двух президентов будет «определен ближе к делу».

Сам Зеленский в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером заявил, что единственное его опасение перед предстоящим саммитом связано с тем, что переговоры не будут достаточно эффективными. «Я очень не люблю безрезультатные переговоры. Это единственное, чего я боюсь», — подчеркнул украинский лидер.

Песков в свою очередь сообщил, что Москва от саммита ждет способствования в урегулирования кризиса на Украине и сохранения безальтернативности Минских соглашений.

Представитель Путина подчеркнул, что РФ настроена на серьезную работу.

«Что касается настроя – настрой серьезный. Ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей», — заявил Песков.

Ожидается, что на четырехсторонней встрече может быть принято некое итоговое коммюнике. «Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей», — говорил ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский еще не встречались лицом к лицу — только общались по телефону. Первый телефонный разговор двух президентов состоялся 11 июля, был «прагматичным» и занял около 20 минут. «Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», — говорил тогда пресс-секретарь российского лидера.

Дальнейшие телефонные разговоры Путина и Зеленского привели к успешному обмену заключенными по формуле «35 на 35», а также возврату задержанных в Керченском проливе украинских военных кораблей.

Ранее Зеленский в интервью Bild заявил, что свой первый разговор с Путиным планирует начать именно со слов: «Начнем с того, что Крым и Донбасс — это Украина».

Вместе с тем Россия придерживается позиции, что ДНР и ЛНР являются украинскими территориями, и опровергает присутствие российских военнослужащих и военной техники в зоне конфликта. Киев, несмотря на все попытки, в течение нескольких лет так и не смог представить юридических доказательств обратного.

Крым также не является для Москвы предметом дискуссий — Республика Крым и Севастополь являются субъектами РФ с марта 2014 года после референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом.