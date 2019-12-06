«Последний рубеж»: в Раде предсказали уничтожение Украины

Отмена моратория на продажу земли и конфликт в Донбассе станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Продажа земли и война в Донбассе — это то, что уничтожит Украину. Мы должны поддержать [президента Украины Владимира] Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время не дать распродать украинскую землю ставленникам Сороса», — считает парламентарий.

Украину целенаправленно втянули в войну в Донбассе, уверен Рабинович, теперь же страну подводят к последнему рубежу — продаже земли. За всем этим якобы стоят люди американского миллиардера и финансиста Джорджа Сороса.

Реклама

Стоит отметить, что фонды Сороса не раз обвиняли в организации смены власти в некоторых государствах. Сам финансист не отрицает своего спонсирования, в частности, первой «оранжевой революции» на Украине в 2004 году и «евромайдана». Бывший украинский лидер Петр Порошенко даже удостоил Сороса ордена Свободы «за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства».

«Бригада Сороса сейчас находится у власти, она сумела поставить премьер-министра и десяток крупнейших руководителей», — уверен Рабинович.

Верховная рада в ноябре приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, начиная с октября 2020 года станут доступны к покупке земли украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Оппозиция в Раде крайне негативно относится к данной инициативе, так как она предоставляет иностранцам и лицам без гражданства возможность стать собственниками украинской земли сельхозназначения. Однако они могут лишь унаследовать участки, а также будут обязаны их продать в течение года. Кроме того, законопроект предполагает введение запрета на покупку для компаний с иностранным собственником, он будет действовать до 2024 года.

Мораторий на продажу земли на Украине действует уже более 18 лет. Земельная реформа является одним из требований Международного валютного фонда, который систематически предоставляет Киеву финансовую помощь под обещания об изменениях. Верховная рада в течение нескольких лет не может прийти к соглашению по этому вопросу, в основном парламентарии опасаются продажи украинской земли иностранным корпорациям по низким ценам.

В Киеве же систематически пытаются успокоить депутатов, в частности, в министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины утверждают, что один владелец не сможет приобрести более 0,5% от земель по всей стране. При этом для арендаторов земель будут действовать специальные условия — выкуп земли без торгов и беспроцентная рассрочка на пять лет.

Кроме того, власти Украины обещают утвердить запрет на покупку участков физическим и юридическим лицам из других стран.

Главным инициатором земельной реформы выступает Зеленский, который не раз отмечал необходимость изменений. Президент Украины призывал граждан страны не боятся, что «землю вагонами вывезут китайцы, арабы или инопланетяне».

Поддерживает стремление Зеленского Евросоюз — в Брюсселе уверены, что открытие рынка земли позволит раскрыть экономический потенциал экономики Украины.

«Реформа должна основываться на верховенстве права и принципах устойчивости, прозрачности, справедливости. Мелкие фермеры должны стоять в центре этой реформы, в том числе еще не зарегистрированные в качестве юридического лица физические лица, занимающиеся земледелием», — считают в ЕС.

В Брюсселе также отметили, что европейские страны готовы предложить опыт и поддержку Украине по данному вопросу вместе с другими международными партнерами.

К слову, прежние власти Украины не смогли принять решение по этому вопросу из-за критики со стороны населения и оппозиции в Верховной раде. Согласно ноябрьскому опросу «Центра Разумкова», более 68% украинцев выступают за продление моратория на продажу земли в стране. При этом 77,6% респондентов поддерживают вынесения данного вопроса на референдум, а только 23,2% опрошенных выступают за введение рынка земли и отмену моратория.