«Защита стабильности»: Пекин объявил санкции Вашингтону

Китай ввел санкции в отношении ряда неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, из-за американского закона по правам человека в Гонконге, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай принял решение ввести ограничительные меры в отношении некоторых американских неправительственных организаций, включая National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House», — добавила дипломат.

Таким образом Пекин ответил на американский закон о защите прав человека и демократии в Гонконге, отметила Хуа Чуньин, так как этот закон нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также является вмешательством во внутренние дела КНР.

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«Мы настоятельно призываем США исправить ошибки, прекратить вмешательство в дела Пекина. Китай предпримет все необходимые шаги в соответствии с развитием ситуации для защиты стабильности и процветания Гонконга, а также национального суверенитета», — подчеркнула представитель МИД КНР.

Стоит отметить, что Вашингтон принял спорный законопроект по правам жителей Гонконга в конце ноября.

Данная инициатива обязала администрацию президента США отчитываться перед конгрессом о ситуации по соблюдению прав человека в китайском автономном районе и оценивать независимость города от Пекина. Закон также позволяет американским законодателям вводить санкции против тех, кто допускает нарушения в Гонконге.

Действия США негативно повлияли на отношения Вашингтона и Пекина, которые и так осложнены торговой войной между сторонами. Экономическое противостояние продолжается более года, в последнее время стороны достигли положительных результатов на переговорах и готовились к заключению торгового соглашения.

Однако новый закон США заморозил контакты двух стран по этому вопросу, отмечает портал Axios со ссылкой на источники, в настоящее время стороны не ведут никаких торговых переговоров. Издание утверждает, что в Белом доме ожидают, когда внутренняя политика председателя КНР Си Цзиньпина «успокоится».

При этом стороны пока не смогли прийти к соглашению по ряду ключевых экономических вопросов, в частности, отмене американских таможенных пошлин на китайские товары, механизму соблюдения торговой сделки и по вопросу гарантий со стороны Китая.

Кроме того, Белый дом все еще не выбрал место подписания соглашения, подчеркивает Axios, речь идет о заключительном документе по первому этапу переговоров. В числе вероятных мест рассматривается резиденция президента США Дональда Трампа в Кэмп-Дэвид. Однако подписание соглашения состоится не раньше конца 2019 года, утверждают источники портала, в администрации американского лидера уверены в успехе.

Несмотря на негативную реакцию Пекина, Вашингтон пока не намерен отказывать от закона по Гонконгу, где уже восемь месяцев проходят массовые антиправительственные протесты. США крайне обеспокоены происходящем в китайском автономном районе и уверены, что их инициатива якобы позволит гарантировать мирное завершение акций.

Сам Трамп утверждает, что подписал закон из уважения к Си Цзиньпину и жителям Гонконга. «Они вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех», — заявил президент США.

Помимо закона по правам гонконгцев, США также ввели запрет на экспорт амуниции и оборудования для сотрудников полиции в Гонконг. В Вашингтоне подобные меры объяснили тем, что американские средства не должны использоваться для разгона мирных протестов.

Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, новые законы США фактически провоцируют жителей Гонконга на дальнейшие демонстрации, потому что активисты чувствуют защиту со стороны Вашингтона.

«До принятия закона была надежда, что эти волнения угаснут сами по себе. Этот закон был принят в тот момент, когда пик беспорядка был практически достигнут. Можно было предположить, что после победы на выборах протесты перейдут в мирное русло», — уверен эксперт.

Дело в том, что администрация США одобрила закон о правах жителей Гонконга после местных выборов в городе. Оппозиция стала абсолютным лидером голосования получив 347 из 452 мест в районных советах, а лояльные властям Китая кандидаты заняли лишь 60.