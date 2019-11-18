«Должны учитывать»: в Кремле напомнили о соглашениях с Минском

В Кремле считают, что при подписании Минском соглашения об упрощении визового режима с европейскими странами, должны учитываться особенности существующего между Россией и Белоруссией визового режима. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли Россия в этом случае усиливать контроль на границе с соседним государством.

«Тот [визовый] режим, который существует между нами [Россией и Белоруссией], конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах.

На этот счет у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Реклама

Отвечая на вопрос об изменении визового режима России и ЕС, Песков напомнил, что с 2013 года переговоры по этому поводу между Москвой и Брюсселем заморожены. До этого момента «соответствующие переговоры были в продвинутой стадии».

«Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе России эти взаимоотношения были заморожены, но в этом состоянии они, к сожалению, пребывают и по сей день», — отметил он.

Белоруссия проводила переговоры об упрощении формальностей при оформлении визы в европейские страны с 2014 года. Только сейчас Совет Евросоюза заявил о своей готовности к такому соглашению. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального журнала ЕС.

«Настоящим разрешается подписание от имени ЕС соглашения c Республикой Беларусь об упрощении визового режима», — говорится в тексте решения. Однако в заявлении не указывается точная дата, когда стороны зафиксируют договоренности на бумаге.

Согласно упрощенному порядку получения виз, белорусам снижают стоимость сборов — вместо €60 станет €35. Кроме того, уменьшится и срок получения решения о выдаче Шенгена. Он составит 10 дней, в случае дополнительной проверки — до 30 дней. В проекте документа также указаны граждане, которые могут не платить визовый сбор. Среди них дети в возрасте до 12 лет, школьники и студенты, которые едут в ту или иную страну с образовательной целью. В список также входят представители гуманитарных организаций, участвующие в культурных и спортивных мероприятиях.

Проектом также предусмотрены упрощенные правила выдачи многократных виз для членов официальных делегаций, участников научных, культурных, официальных обменных программ, международных спортивных мероприятий, журналистов и студентов.

Кроме того, белорусские власти включили в соглашение свои обязанности по реадмиссии.

Это означает, что Белоруссия соглашается принять обратно своих граждан, если их депортируют из другого государства. Некоторые эксперты отмечают, что именно этот пункт и стал краеугольным камнем в переговорах между Минском и Брюсселем, так как республика долгое время не могла найти общего языка с ЕС в обсуждении этого вопроса.

«В Белоруссии опасались, что им придется принимать у себя много граждан из третьих стран, что повлечет за собой существенные издержки», — объяснил в комментарии принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК политолог Дмитрий Болкунец.

Двумя месяцами ранее пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов подписать соглашение с ЕС об упрощении оформления виз и реадмиссии.

«Это непростое решение. Президент Беларуси принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан нашей страны, и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий», — отметил представитель внешнеполитического ведомства, передает «БелТА».

Отмечается, что перед тем, как документ вступит в силу, его должны ратифицировать национальное собрание Белоруссии и Европейский парламент.

В 2018 году Белоруссия стала шестой страной по количеству получаемых ее гражданами шенгенских виз. Так, 681 тыс. белорусов подали заявки на получение разрешения на въезд и проживание в европейских странах, из них 677 тыс. получили положительный ответ от посольств.