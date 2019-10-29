Узаконить допросы: конгресс готовит ловушку для Трампа

Демократы США, которые контролируют нижнюю палату парламента страны, собираются 31 октября принять формальную резолюцию по процедуре импичмента президента Дональда Трампа в связи со скандалом, который разгорелся после обнародования его телефонной беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Документ нужен для давления на Белый дом, который не спешит делиться документами, а его высокопоставленные чиновники часто не реагируют на требования дать показания, сообщает The Washington Post.

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Голосование по резолюции формализует работу конгресса по импичменту. Представители Демократической партии отмечают, что результаты голосования позволят обеспечить «прозрачность» и представить ясный план по продолжению расследования. Ожидается, что резолюция будет одобрена большинством голосов. Демократы в палате уже проводят расследование в рамках импичмента, однако республиканцы обвиняют их в том, что процесс запуска процедуры не был оформлен должным образом с помощью общего голосования.

При этом в письме к законодателям спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила что, хотя конституция США позволяет обойтись без этого шага, подобные действия «уберут любые сомнения» в отношении серьезности расследования. По ее словам, голосование станет сигналом для Белого дома о том, что администрация не имеет права игнорировать повестки конгресса, а также отказываться представлять документы по требованию комиссии по импичменту.

Несколько бывших чиновников администрации, в том числе спецпредставитель президента США по Украине Пол Волкер, а также бывший американский посол в ЕС Гордон Сондленд, уже дали показания. Однако такие ключевые члены команды Трампа, как вице-президент США Майкл Пенс и адвокат главы страны Рудольф Джулиани, отказались выступать перед комиссией.

При этом показания некоторых чиновников могут серьезно навредить президенту США. Так, временно поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор отметил, что расследование в отношении украинской компании Burisma, в совет директоров которой выходил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, было условием для встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат заявил, что глава Белого дома якобы пытался добиться от президента Украины публичного заявления о расследовании против Байдена.

Скандал вокруг июльской беседы Зеленского и Трампа, в которой украинский глава обещает вернуться к расследованию дела вокруг деятельности Хантера Байдена, ранее взбудоражил украинский и американский политический истеблишмент. При этом Байден — один из главных кандидатов от демократов на выборах.

Тейлор также рассказал, что президент США угрожал Киеву задержкой финансовой помощи в случае невыполнения его требований. Об этом плане якобы знали Волкер, Сондленд, министр энергетики Рик Перри, недавно ушедший с поста, и личный адвокат президента Руди Джулиани.

Стоит отметить, что основной толчок к расследованию в отношении Трампа дал сотрудник одной из спецслужб США, который пожаловался начальству, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора. Стенограмма разговора была опубликована Белым домом.

Имя информатора не раскрывается, его тщательно охраняют: он помещен под федеральную защиту из-за угроз, которые последовали в его адрес, сообщает CBS News. Силовик, как стало известно, опасается за свою жизнь, так как сторонники президента обещали выдать $50 000 за информацию о его личности и данные о других информаторов.

При этом, как сообщило издание The Daily Beast, помощник республиканского конгрессмена — председателя комитета по разведке Дэвида Нуньеса — Дарек Харви уже сообщил высокопоставленным республиканцам имя предполагаемого информатора.

Сам Трамп ранее сообщил о желании встретиться с сотрудником разведки, который стал автором жалобы. Он подчеркнул, что обвинитель представил его беседу с Зеленским «совершенно некорректным и обманным образом». Кроме того, президент заявил, что хочет видеть человека, передавшего осведомителю информацию, которая была взята за основу для его рапорта.

В деле недавно стал фигурировать и второй информатор, о котором телекомпании ABC News сообщил американский адвокат Марк Зайд. По словам юриста, он представляет интересы второго информатора, который также пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Между тем на днях Минюст США переквалифицировал проверку обстоятельств начала расследования «вмешательства России» в американские президентские выборы в уголовное дело. До этого момента проверка носила лишь административный характер. Это может дать козыри Трампу в борьбе против тех, кто инициировал расследование, если ведомству удастся найти информацию в пользу президента США.