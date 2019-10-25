«Это не приведет к миру»: Кучма против «формулы Штайнмайера»

Заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» является предательством государства и не приведет к прекращению войны в Донбассе, отодвигает потенциальную встречу в «нормандском формате», пояснил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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При этом сенатор напомнил, что «нормандского» саммита с участием России, ФРГ и Франции добивается именно президент Украины Владимир Зеленский с тем, чтобы попытаться закончить внутриукраинский конфликт в Донбассе, передает ФАН.

«Очевидно негативное отношение Кучмы к «формуле Штайнмайера» вряд ли будет способствовать скорейшей встрече «нормандской четверки». Даже трудно сказать, насколько искренен в своих намерениях президент Украины, поскольку они — эти намерения — рубятся его окружением на полпути. Ни одно из них так и не получило сколько-нибудь законченного завершения», — подчеркнул российский парламентарий.

Клинцевич добавил, что Кучма считает себя определяющей фигурой минского формата.

О том, что «формула Штайнмайера» к миру в Донбассе не приведет, Кучма заявил после вручения благотворительных стипендий лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

«Формула Штайнмайера» к миру в Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время — политическая или такая — а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще «сдать нас с потрохами», так сказать», — уверен политик.

Он назвал абсурдом проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках без демилитаризации этого региона, поскольку, по его словам, в Донбасс не поедут наблюдатели.

При этом два месяца назад глава ЛНР Леонид Пасечник пригласил Зеленского в Луганск с целью провести переговоры и дал украинскому лидеру гарантию абсолютной безопасности. Пасечник подчеркнул, что темой переговоров — в случае приезда Зеленского — станет вопрос об установлении мира на территории Донбасса и остановка «сумасшествия».

В середине нынешнего месяца глава МИД Украины Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам заявил, что «формула Штайнмайера» отличается от того, на что соглашалась изначально Украина, и назвал механизм «болезненным компромиссом».

Альтернативой для формулы, по его мнению, может стать мобилизация. В таком случае Киеву придется направить на армию треть бюджета. Такое решение, признает дипломат, отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицине.

«Эта «формула Штайнмайера» была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого», — сказал чиновник.

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса. Главная идея формулы — «демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Согласно формуле, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно вступает в силу в день проведения в регионе выборов, а уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования — на постоянной.

Проведение в Донбассе выборов, которые предусмотрены минскими соглашениями, могло бы стать движением к мирной жизни. Главный камень преткновения — разное понимание периодичности процессов, закрепленных минскими соглашениями.

Украинская сторона заявляет, что изменения в конституцию будут сделаны, когда ополченцы ЛНР и ДНР сложат оружие. Москва считает, что вначале должны быть приняты конституционные изменения, которые гарантируют Донбассу особый статус.

Согласование «формулы Штайнмайера» дало начало серии протестов в городах Украины под лозунгом «Нет капитуляции». Группы националистов и поддержавших их простых жителей вышли на улицы с требованием к украинским властям не следовать пунктам, указанным в документе, и не отводить войска от линии соприкосновения в Донбассе.