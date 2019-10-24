Забытое старое: с кем Россия делит Африку

Первый в новейшей истории саммит «Россия — Африка», в котором наблюдатели видят знак возвращения Москвы к проактивной африканской политике, прошел в Сочи.

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Двухдневное мероприятие собрало 43 лидеров африканских стран, в том числе лауреата Нобелевской премии мира президента Эфиопии Абия Ахмеда Али. Свою Нобелевскую премию глава Эфиопии — многолетнего союзника СССР на континенте — получил за заключение мира с соседней Эритреей.

Несмотря на то что континент в сознании европейцев преимущественно ассоциируется с войнами, бедностью и многочисленными переворотами, есть и другая Африка — растущий и динамично развивающийся регион, который сулит немало возможностей как для расширения политического влияния, так и для ведения бизнеса.

Совокупный рост экономик африканских стран в 2019 году прогнозируется на уровне 4,1%. По данным МВФ, в 2018 году в пятерку лидеров по темпам роста входили Эфиопия (7,5% роста ВВП), Кот-д'Ивуар (7,4%), Руанда (7,2%), Сенегал (7%) и Гана (6,3%).

От «Калаша» до образования

Активное взаимодействие Москвы со странами Африки началось еще во времена СССР — в 1960-х годах Союз поддерживал антиколониальные устремления африканских стран.

Отношения строились по идеологическому принципу: режимы, которые поддерживал СССР, провозглашали «социалистическую» ориентацию, что позволяло странам получать дотации, а также советское оружие и поддержку военных специалистов. Гуманитарная составляющая также была значительной — Москва строила школы и больницы, бесплатно обучала врачей и учителей.

Многие из отправившихся на обучение в СССР африканцев стали впоследствии политическими деятелями по возвращении на родину. Так, в свое время небольшое африканское государство Мали возглавлял бывший выпускник Рязанского училища ВДВ Амаду Тумани Туре.

В советское время в Африке работали сотни советских специалистов. Пребывание на континенте было не самым простым опытом.

«Первую ночь я не мог заснуть, потому что у меня под окном стреляли из «калаша», — рассказывал в одном из интервью ныне покойный журналист Сергей Доренко, который работал в Анголе в советские времена в качестве переводчика.

Тогда в Анголе шел многолетний кровопролитный конфликт между просоветским правительством Жозе Эдуарду душ Сантуша и радикальными повстанцами, которых поддерживал Запад. Сегодня Ангола — одна из стран, которые активно приобретают российское вооружение и технику. Она входит в тройку крупнейших покупателей на континенте после Алжира и Египта.

Как ранее рассказал главный советник гендиректора «Рособоронэкспорта» Юрий Демченко, на Африку приходится треть всех российских поставок вооружения. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, объем заказов на российское оружие составляет $14 млрд.

Как сообщил Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита, у Москвы заключены соглашения по военно-техническому сотрудничеству с более чем 30 странами.

Так, например, только на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке были подписаны соглашения о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой и Буркина-Фасо.

Как отмечает The Moscow Times,

Россия «заполнила нишу, которую оставили западные правительства, опасающиеся негативной реакции электората на возможное сотрудничество с Африкой в военной области».

В то же время часть поставок Москвы идет на безвозмездной основе, как отметил во время своего выступления президент.

Россия при этом продолжает готовить военные кадры для африканских стран. По словам главы России, в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из 20 африканских государств.

Россия и Китай делят Африку

Обучение выходцев из африканских стран, в том числе и военное, — это своего рода «мягкая сила» России, формирование дружественно настроенной элиты.

В настоящее время, по данным Россотрудничества, в РФ учатся 17 тыс. студентов из почти всех стран Африки.

«Вложения в человеческий капитал — это возможность повысить компетенцию африканцев, что дает им востребованность в различных областях», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» Наталия Цайзер, эксперт клуба «Валдай», председатель правления cоюза «Африканская деловая инициатива».

Однако здесь России как, впрочем, и в других областях приходится конкурировать с Китаем, который уже многие годы работает на африканском континенте. Как и когда-то СССР, Китай строит в Африке мосты, больницы и школы, возводит предприятия и военные базы.

Пекин стал ведущим инвестором в регионе, а объем взаимной торговли КНР с африканскими странами в 2018 году составил более $200 млрд против $148 млрд в 2017 году. С помощью китайских инвесторов создается новая инфраструктура. При этом Китай получает и возможности осваивать крупные ресурсные проекты в этих странах: Поднебесная забирает значительную долю ресурсов Африки. Правда, некоторые экономисты говорят о попадании африканских стран в «долговую ловушку» Китая. Так, Ангола расплачивалась с Китаем за финансирование инфраструктурных проектов сырой нефтью. Соответственно, объемы «расплаты» росли со снижением цен на нефть.

Кроме этого многие проекты для Китая в Африке — это, прежде всего, получение политического влияния.

«Китайцы в Африке ничего не делают просто так», — указывает в разговоре с «Газетой.Ru» российский дипломатический собеседник, работавший в Африке.



У Москвы сегодня вряд ли есть возможность потягаться с Китаем в Африке в экономической сфере, однако потенциал для сотрудничества с континентом остается значительным.

По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот России со странами Африки в 2018 году составил $20,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2010-м годом в четыре раза. Росту помогли санкции США и ЕС: Москва начала активнее диверсифицировать экспорт. Среди ключевых партнеров России в торгово-экономическом отношении можно выделить Алжир, Анголу, Гану, Гвинею, Египет, Зимбабве, Республику Конго, Марокко, Мозамбик, Намибию, Нигерию, Судан, Тунис, Уганду, Эфиопию и ЮАР, рассказали «Газете.Ru» в департаменте информации и печати МИД России. Со всеми из них функционируют межправительственные комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

За два дня в Сочи Россия и Африка подписали более 50 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента России Антона Кобякова.

Как отмечает в недавно вышедшей книге «Африканская мечта Путина и новый рассвет» журналист-африканист Кестер Кломега, Россия оказывает «поддержку развитию критически важных объектов инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, что создает возможности для расширения торговли и участия в экспорте природных ресурсов Африки».

Африканские страны также входят в небольшое число покупателей несырьевых товаров России, в том числе продукции машиностроения — на дорогах многих стран континента можно встретить российские легковушки и грузовики. В африканские страны приходят и компании российской IT- индустрии. Осенью 2018 года на рынки Кот-д'Ивуара и Ганы вышел сервис Yandex Taxi.

В Африке растет интерес к сотрудничеству с Россией с привлечением широких возможностей страны в сфере высоких технологий, включая атомную и космическую отрасли, сообщили «Газете.Ru» в департаменте информации и печати МИД РФ.

«В частности, «Росатом» ведет активную работу по продвижению в ряде африканских стран проектов использования атомной энергии в мирных целях, строительства центров на базе многоцелевых исследовательских реакторов, а в перспективе — АЭС. Имеются также обращения африканских партнеров в целях реализации проектов создания национальных систем спутниковой связи и телевещания», — рассказали в ведомстве.

Предлагая новые технологии, Москва не забывает и о старых рычагах. Один из них — списание многочисленных долгов еще советских времен. Как заявил на форуме Путин, Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд. Кроме этого, президент подчеркнул, что в прошлом году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации на нужды поддержки стран Африки $5 млн.

Подобные жесты на континенте ценят: местные лидеры — опытные политические игроки, они хорошо понимают политическую конъюнктуру. Так, политическая поддержка африканских стран важна для России в ООН, где многие государства континента голосуют за российские инициативы.

Сохраняя старые отношения, современная Россия активно развивает и новые, не глядя на идеологическую составляющую. После того, как военные Судана в апреле 2019 года отстранили от власти многолетнего лидера этой страны Омара Аль Башира, Москва начала устанавливать связи с новым руководством.

Москва в своем подходе к Африке также пытается противопоставить свои цели идеям «коллективного Запада». Бальзамом на душу для африканских лидеров, собравшихся на саммите, выглядели слова Путина о том, что Россия готова «не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество».

«Они стремятся эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски», — отметил Путин в интервью ТАСС. По его словам, западные партнеры, возможно, именно поэтому стараются помешать приходу России в Африку.