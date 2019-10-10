Помогли Трампу: в США арестовали бизнесменов с Украины

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Реклама

Оба предпринимателя являются донорами комитета Трампа по сбору средств. Они также обвиняются в нарушении правил финансирования избирательной кампании, включая вложение якобы российских денег в избирательную кампанию Трампа. Парнас и Фруман взяты под стражу на Манхэттене по решению офиса американского прокурора.

Ожидается, что они будут доставлены в федеральный суд в Вирджинии в ближайшие сутки. Сам Джулиани ранее называл их своими клиентами. По данным Федеральной избирательной комиссии (FEC), оба фигуранта пожертвовали на выборные кампании Республиканской партии $325 тыс. Платежи проводились через компанию Global Energy Producers.

По версии следствия, Парнас и Фруман участвовали в заговоре и фальсификации документов, поданных в FEC, маскируя истинные цели своих финансовых вливаний. Они скрывали свою деятельность, отмывая иностранные деньги на выборах в США, приводит издание The Wall Street Journal текст обвинительного заключения.

«Начиная примерно с марта 2018 года, г-н Парнас и г-н Фруман начали посещать мероприятия по сбору средств и вносить существенный вклад с целью усиления своего влияния в политических кругах и получения доступа к политикам», — утверждают прокуроры.

В обвинительном заключении также указывается, что Фруман преднамеренно неправильно написал свое имя в документах (изменив фамилию на «Фурман»), чтобы избежать проверки со стороны FEC. Сам Джулиани сказал, что федеральные прокуроры Манхэттена не связывались с ним.

Парнас и Фруман ужинали с Трампом в начале мая 2018 года, утверждают источники WSJ.

В конце того же года бизнесмены представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим высокопоставленным сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины для обсуждения дела Байдена.

Накануне бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник вмешивался в президентские выборы США, чтобы помочь баллотирующейся на пост американской главы Хиллари Клинтон.

Луценко утверждает, что Сытник подтвердил свои действия главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

«Я точно знаю, что на вопрос Холодницкого: «Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?» — он говорил: «Я просто хотел помочь Хиллари», — отметил бывший силовик.

Он добавил, что законодательство Украины не считает такие действия незаконными, однако Джулиани рассматривает это как вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов.

В конце сентября в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. О своем решении он объявил на следующий день после публикации анонимного сообщения сотрудника Службы национальной разведки США, который рассказал о якобы давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре 25 июля.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому.

В докладе указано, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся на следующий день после общения президентов, Курт Волкер советовал Зеленскому выполнить требования Трампа.

Спецпредставителя на этой встрече сопровождал посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд.

После этого в Конгрессе США стали готовить документы для импичмента Трампа. Председатель комитета по разведке нижней палаты Конгресса Адам Шифф заявил о намерении добиваться публикации стенограммы разговоров президента России Владимира Путина и Трампа, передает ФАН.

«Конечно, я надеюсь, что мы это выясним. Думаю, что главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами», — заявил конгрессмен.

Спикер палаты представителей, лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси и вовсе заявила, что именно Россия причастна к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского, сообщает НСН.