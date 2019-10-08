Три сценария: в МИД Украины рассказали о судьбе Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил три возможных сценария развития ситуации в Донбассе. Об этом сообщает телеканал ICTV.

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Первый вариант — попытка реализовать минские соглашения, однако Пристайко назвал его «несправедливым процессом».

«Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и никогда мы не сможем их вернуть», — добавил глава украинского МИДа.

Наконец, третий вариант — «никогда больше не возвращаться» к Донбассу как к части украинской территории.

Тем не менее, первый сценарий, очевидно, более предпочтителен. Пристайко отметил, что сейчас команда президента Украины Владимира Зеленского пытается «закончить начатое их предшественниками в Минске».

По мнению министра, если попытка реализации минских соглашений потерпит крах, то нужно будет просить помощи у мирового сообщества. В частности, добавил Пристайко,

речь идет о вводе миротворческой миссии на всю территорию, «оккупированную» самопровозглашенными Донецкой и Луганской народным республиками.

1 октября украинская сторона подписала в Минске документ по «формуле Штайнмайера», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе», — подчеркнул украинский лидер на брифинге.

Постоянный представитель России при контактной группе Борис Грызлов, в свою очередь, заявил, что «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам Грызлова, удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании Контактной группы затормозило подписание «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день выборов он вводится на временной основе, а после опубликования отчета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже еще в 2015 году.

При этом далеко не все украинцы сочли подписание «формулы Штайнмайера» дипломатическим и гуманитарным прорывом — ряд радикально настроенных граждан страны, поддерживающих ультраправых политиков и экс-президента Порошенко, называют этот шаг «капитуляцией». Тем не менее, протесты не носят масштабного характера. В акциях протеста принимает участие не больше нескольких тысяч активистов.

Введение в Донбасс миротворческого контингента — тоже не новая идея. Однако позиции сторон по этому поводу сильно различаются. Бывший президент Украины Порошенко утверждал, что миротворческая миссия ООН в Донбассе должна быть размещена на всей территории региона вплоть до границы Украины с Россией. По словам украинского лидера, так «вражеские войска» и оружие не смогут «проходить на оккупированную территорию».

Российская сторона подчеркивает, что о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе на границе между Украиной и Россией не может идти речи. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «размещение каких-то миссий на границе шло бы вразрез с минскими договоренностями».

В Москве настаивают, что миротворцы ООН должны обеспечивать безопасность миссии сотрудников ОБСЕ там, где они ведут работу. Кроме того, российская сторона призывает согласовывать вопрос о размещении миссии ООН между непосредственными сторонами конфликта — то есть ВСУ и ополченцами.

При этом украинские власти отказываются вести переговоры с самопровозглашенными республиками. В то же время представители ДНР и ЛНР не раз говорили, что минские соглашения предполагают обсуждение с ними вопроса о миротворцах.

Военный конфликт в Донассе начался весной 2014 года, когда после госпереворота в Киеве и в ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

Продолжающийся уже более пяти лет военный конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, около полутора миллионов жителей региона бежали из региона в Россию, другие области Украины и на Запад.