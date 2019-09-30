Больше не секрет? Разговоры Путина и Трампа могут опубликовать

Кремль готов обсуждать возможность публикации стенограммы разговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, на которой настаивает Демократическая партия США, но все будет зависеть от контекста, в котором это будет осуществляться, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Подобные просьбы часто идут из США. Мы не вмешивались в выборы и не планируем вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то в какой-то степени публикация возможна только по взаимному согласованию сторон. В целом, если говорить конкретно, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Если у американцев будут какие-то сигналы, будем обсуждать», — указал представитель Кремля.

Вместе с тем конгрессмены от Демократической партии в палате представителей намерены добиваться публикации стенограмм телефонных разговоров Трампа и Путина. Об этом сообщил председатель комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Адам Шифф, передает ФАН.

«Конечно, я надеюсь, что мы это выясним. Думаю, что главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами», — заявил конгрессмен.

По словам Шиффа, нужно проверить, не использовал ли Трамп разговоры с Путиным для «извлечения личной выгоды». Он добавил, что если записи разговоров попытаются скрыть в секретной компьютерной системе, то демократы будут добиваться ее обнародования.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом засекретил записи и стенограммы разговоров Трампа с другими мировыми лидерами.

В частности, кроме телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, под замком оказались записи бесед с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом.

Спикер палаты представителей, лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси заявила, сообщает НСН, что именно Россия причастна к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — заявила Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Hа официальном сайте президента Украины 28 сентября появилась петиция с требованием опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров Зеленского с Путиным. Чтобы обращение рассмотрел президент, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На вечер 30 сентября — то есть, за двое суток — петицию подписали 8,5 тысячи человек.

«Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: «заигрывание» с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т.д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным», — говорится в аннотации.

Автор также подчеркивает, что Зеленский — президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными.

Скандал, приведший к публикации стенограммы разговоров, начался с его беседы с Зеленским 25 июля. Вернее – с жалобы информатора Национальной разведки о том, что Трамп давил на Зеленского с целью вывести из политической игры своего будущего конкурента в предвыборной президентской кампании Джозефа Байдена.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом.

Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому.

В итоге это грозит главе Белого дома импичментом.

Путин провел последний разговор с Трампом 31 июля. В ходе беседы политики обсуждали в основном тему с лесными пожарами, бушевавшими тогда в Сибири. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе со стихией.

Президент России оценил этот шаг как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами, говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.