Вспомнить историю: Крыму могут дать второе название

Инициативу о переименовании Крыма в Республику Крым — Тавриду поддержал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, передает «Российская газета».

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«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым — Таврида», — сказал он на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды».

Политик обратил внимание, что в нескольких российских регионах историческое название используется вместе с современным. «Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть», — отметил он.

Вместе с тем Мурадов считает, что крымские греки «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось в том числе и то название, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков».

Но в то же время он подчеркнул, что одобрения одних властей полуострова для осуществления идеи недостаточно. «Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — считает крымский вице-премьер.

Кроме того, он, как передает издание, отметил, что российские греки попросили создать международную ассоциацию античных городов. Эту инициативу планируется обсудить следующей весной на VI Ялтинском международном экономическом форуме.

«Мы хотели бы, чтобы Крым и наши греческие друзья выступили с такой инициативой: провести специальную сессию на ЯМЭФ, посвященную созданию или хотя бы обсуждению вопроса о создании такого рода ассоциации», — сказал Мурадов, отметив, что подобной ассоциации «не существует».

Для начала, как отметил вице-премьер республики, она могла бы охватить города порядка 10-15 государств и способствовать сохранению античного культурного наследия.

Идея же изменения названия республики принадлежит главе национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Ивану Шонусу. По его мнению, переименование позволит укрепить российский статус полуострова, передает «Российская газета».

Однако впоследствии Шонус в комментарии РИА «Новости» отметил, что крымчане пока не готовы к реализации этой идеи.

«Вопрос придания Республике Крым дополнительного исторического названия «Таврида» — это не тема завтрашнего дня, потому что общество еще не готово. Надо учесть большинство мнений, обидеть кого-то тоже не хочется», — обратил внимание глава национально-культурной греческой автономии.

В то же время он отметил, что сейчас организация собирает аргументацию, в том числе, общается с историками, «чтобы это не выглядело спонтанно». «Подключили крымских историков и историков Московского государственного педагогического университета. Один из профессоров говорит, не надо ничего менять, пусть все остается как есть», — добавил Шонус.

Он также заявил, что, когда эта инициатива была представлена крымскому обществу, то была получена «неоднозначная реакция».

«Уверен, что со временем общество привыкнет к этому названию и придет момент, когда Крым будет иметь двойное название. Я в это верю», — сказал Шонус, напомнив, что в Крыму построили новую ТЭС под названием «Таврическая», кроме того, строится новая федеральная трасса «Таврида».

В эти дни в Крыму находится греческая делегация, которая прибыла на полуостров, чтобы подготовиться к международному проекту «Греки Причерноморья», который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений.

Ранее глава прибывшей греческой делегации, заместитель председателя международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос отметил развитие региона, которое происходит постоянно.

«Каждый раз, приезжая в Крым, я вижу что-то новое. Новый аэропорт, дороги, инфраструктуру. Крым находится в постоянном развитии», — сказал Исихос во время встречи республиканскими депутатами.