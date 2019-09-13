Прозевали: чиновников наказали за шпиона Смоленкова

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

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В 2017 году российским должностным лицам был официально запрещен въезд в Черногорию из-за обострения двусторонних отношений на фоне попытки госпереворота, в причастности к которой обвинили Москву.

Однако Смоленков вместе со своей семьей отправился в эту страну «на отдых». Допустивших это чиновников обвинили в халатности и «ослаблении контроля», их действия были оценены как безответственные. Впоследствии некоторых из них уволили со службы.

Лишь позднее выяснилось, что Смоленков, вероятно, был агентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ), добавил источник. Другой собеседник агентства заявил, что после исчезновения Смоленкова и его семьи «родственники забили тревогу» и было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако затем дело закрыли.

Телеканал CNN неделей ранее сообщил, что «крайне ценный информатор ЦРУ» — высокопоставленный российский чиновник Олег Смоленков — был эвакуирован в США в 2017 году.

Газета The New York Times сообщила, что Смоленкова завербовали еще пару десятков лет назад. Именно этот агент помог спецслужбам США с расследованием мнимого вмешательства в выборы президента и взлома серверов Национального комитета Демократической партии.

По данным источников газеты, в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли высоко ценили сведения, которые американцам передавал Смоленков. Тем не менее, ЦРУшники сомневались в их достоверности из-за противоречивого характера сообщений агента.

После организованной ЦРУ проверки правдивость информации подтвердилась. Из-за опасений руководства спецслужбы, Смоленкова было решено вывезти в Штаты. Летом 2017 года завербованный «более двух десятилетий назад чиновник» вместе со своей женой и детьми выехал «в отпуск» в Черногорию и пропал.

10 сентября пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, действительно, несколько лет работал в администрации президента. Однако информацию о шпионской деятельности пропавшего чиновника представитель Кремля не подтвердил. Он добавил, что Смоленков был уволен внутренним распоряжением несколько лет назад.

По словам пресс-секретаря, в 2016-2017 годах он занимал должность, не относящуюся к категории высших должностных лиц, которые имеют возможность контактировать с президентом.

«Я дал вам ту информацию, которую мог вам дать. Естественно, всю информацию о работе администрации президента предоставить просто невозможно», — заявил Песков.

Принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к российским спецслужбам источник сообщила впоследствии, что Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации.

Хотя у шпиона не было доступа к сведениям под грифом «секретно», он узнавал информацию в неформальных и доверительных разговорах с коллегами. Известно, что Смоленков работал сначала в посольстве России в Вашингтоне вместе с тогдашним послом РФ в США Юрием Ушаковым.

После того, как Ушаков был назначен на пост помощника президента РФ по внешней политике, Смоленков вместе с ним вернулся на родину. Коллеги отзывались о нем как о хорошем сослуживце, которому «можно было доверять».

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил журналистам, что ему ничего не известно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя».

Американский лидер сослался при этом на ЦРУ, которое «не имело полной картины». Между тем, в разведслужбе не отрицают сам факт вывоза из РФ своего секретного агента, однако там назвали спекуляцией заявления, что операция по эвакуации была проведена из-за «болтливости Трампа».

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что скандал вокруг «шпиона Смоленкова» является пропагандой, направленной против Трампа в канун его предвыборной кампании.

«В США началась электоральная кампания. Хотели выстрелить по нынешнему, а попали по прошлому, раз во времена [Барака] Обамы в России был «агент ЦРУ». CNN превратился в инструмент политической борьбы»,

— передает слова Захаровой ФАН.

Как сообщает НСН, Россия также запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове и его местонахождении. По неофициальным данным CNN, сейчас шпион вместе с семьей живет в собственном доме за $1 млн в штате Виргиния.