«Варшава — враг Москвы»: польский журналист раскритиковал власти

Польша – враг современной российской государственности, заявил польский журналист Матеуш Пискорский. Об этом говорится в его статье для журнала Mysl Polska, передает ФАН.

«В символической сфере происходит следующее: Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России», — полагает журналист. Он подчеркнул, что особых успехов польские власти не достигли.

Так он прокомментировал скандал вокруг памятных мероприятий в Польше в честь 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны. Напомним, ранее туда отказались приглашать представителей России.

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Пискорский утверждает, что Москва демонстрирует «огромное терпение», но воспринимает польские попытки дискредитации как «элемент агрессии».

Цель Варшавы, полагает журналист, в создании «пропасти» между РФ и Польшей как на политическом, так и «межчеловеческом» уровне. При этом польские власти стараются продемонстрировать «англосаксонским покровителям», что согласны с их «политикой на Востоке».

Кроме того, Пискорский считает одним из адресатов «символической агрессии» российских граждан. Варшава, провоцируя россиян на резкую критику, потом сможет утверждать о «разгуле полонофобии в России».

«Как и прочие годовщины, первое сентября превращается в спектакль — усилиями не самых высокоинтеллектуальных политиков», — подчеркнул польский журналист.

Неприглашение российских политиков на мероприятия в Польше заместитель главы польского МИДа Шимон Шинковский объяснил тем, что в этом году участников мероприятия отбирали по «критерию современности». Союзников по НАТО польские власти позвали. Кроме того, он обвинил Москву в желании «исказить историческую правду».

При этом, комментируя присутствие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в воскресенье в Варшаве, заместитель главы польского МИДа отметил, что «Германия добилась прогресса в признании своей вины в контексте Второй мировой войны».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, связанные с памятью о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, проходящие без участия России, являются «неполноценными».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия польских властей «ярчайшим примером переписывания истории».

Как сообщает НСН, 5 сентября Захарова заявила, что за отказом Польши пригласить Россию на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны стоит НАТО.

Она также отметила, что прошедшие в Польше мероприятия представляют собой «колоссальный фейк».

Захарова выразила сожаление, что СМИ, по ее мнению, ничего не смогли сделать с этой операцией Североатлантического альянса по переписыванию истории.

«Средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать», — добавила она.

В 1939 году Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) действительно оккупировала восточные территории Польской Республики, присоединив к СССР Западную Украину и Западную Белоруссию. Советские власти действовали в рамках секретных соглашений пакта Молотова-Риббентропа о взаимном ненападении СССР и Германии.

«Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР», — говорилось в ноте, врученной польскому послу в Москве в день начала Польского похода.

При этом в 1944 году РККА освободила Польшу от гитлеровских оккупантов. В составе советских войск действовали и военные формирования, набранные из бывших военнопленных поляков.

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны таит в себе множество опасностей.

«Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. <...> Если кому то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — заявил российский лидер.