Сбит беспилотник: что происходит на границе Грузии и Южной Осетии

Власти Южной Осетии уверены, что грузинская сторона без предупреждения обстреляла квадрокоптер южноосетинских пограничников, которые выполняли гуманитарную операцию в окрестностях села Уиста (Цнелис), говорится в сообщении Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Отмечается, что беспилотник был сбит в районе грузинского блокпоста, сообщения об установлении которого на госгранице между республиками появились в среду.

«Вместе с тем считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны», — отметили в КГБ. Там добавили, что южноосетинская сторона проинформировала Миссию наблюдателей Евросоюза, а также задействовала Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), передает РИА «Новости».

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В ведомстве отметили, что подобные летательные аппараты Грузии проводили ранее круглосуточную разведку на территории границы и гражданских объектов, которые охраняются южноосетинскими силовиками.

При этом, грузинская сторона заявила, что не виновата в инциденте со сбитым БПЛА Южной Осетии, передает «Интерфакс» со ссылкой на Служба госбезопасности (СГБ) Грузии.

«У села Абано Карельского муниципалитета 1 сентября беспилотный летательный аппарат, принадлежащий оккупационным силам, столкнулся в воздухе с другим беспилотным аппаратом гражданского лица. В результате столкновения оба квадрокоптера упали на землю», — приводит издание слова сообщения грузинской СГБ. В ведомстве отметили, что информация, которую дали власти Южной Осетии, «не соответствуют действительности».

Как отмечает агентство, сбитый штабный квадрокоптер южноосетинской Генпрокуратуры был задействован в рамках уголовного дела о незаконном пересечении госграницы. Также в КГБ Южной Осетии ранее сообщили о том, что грузинские власти в ночь на 1 сентября собрали у границы между республиками «дополнительные специальные подразделения МВД Грузии, общей численностью до 30 человек, вооружённых стрелковым оружием».

Это, по словам представителей ведомства, говорит о том, что Грузия продолжает наращивать свое присутствие на госгранице, вместо того, чтобы произвести деэскалацию напряженности между странами. Таким образом, грузинская сторона создает дополнительные угрозы безопасности для местного югоосетинского населения, заявили в Цхинвале.

Обострение отношений между Грузией и Южной Осетией началось в середине этой недели, когда появились сообщения о размещении грузинского поста полиции вблизи осетинского села Уиста.

После этого на месте расположения блокпоста южноосетинские власти расположили своих силовиков и рейд бронетехники. Это, в свою очередь, вызвало «встревоженность» Грузии, передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинское министерство иностранных дел. По мнению дипломатов Грузии, это еще больше «усугубляет среду безопасности».

Затем власти Южной Осетии потребовали от Грузии убрать пост полиции с границы между республиками до утра пятницы, 30 августа. Но несмотря на предупреждения Цхинвала о принятии «законных способов для защиты», власти соседней страны отказались это делать, утверждая, что блокпост установлен на их территории, передает ТАСС.

«Югоосетинская сторона поставила условие — убрать этот пост до завтра, до шести утра, либо с югоосетинской стороны будут предприняты все предусмотренные законом меры и способы для защиты нашего населения от возникающих угроз», — заявил глава делегации Южной Осетии в рамках МПРИ Егор Кочиев.

По его словам, жители Уисты, в 240-250 м от которой грузинские власти установили блокпост, обеспокоены ситуацией. «Жители реально напуганы появлением этого поста, они обратились в правительство Республики Южная Осетия, обратились к президенту с просьбой о помощи, и помощь этим людям будет оказана», — пообещал Кочиев, отметив, что расстояние от поста полиции до ближайшего грузинского населенного пункта составляет порядка 2 км.

Между тем российская сторона призвала соседствующие республики конструктивно обсуждать возникающие в связи с обострением ситуации вопросы. «Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — говорится в комментарии российского МИДа.

В то же время, лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов заверил, что «никакого военного противостояния» с грузинской стороной не будет.