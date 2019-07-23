На выход: кто сменит Терезу Мэй. LIVE

Как считают члены палаты общин, главный недостаток соглашения Терезы Мэй — это механизм ирландского «бэкстоп», который и надеются изменить Джонсон и Хант.
Граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас прозрачна и не мешает передвижению людей, товаров и услуг. Brexit, предложенный Терезой Мэй и одобренный Евросоюзом, предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.
Однако это должно продлится до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.
Джереми Хант, как и Джонсон, считает, что Лондон, при необходимости, может выйти из Евросоюза без сделки. При этом он уверен, что ему удастся добиться пересмотра соглашения. В целом, оба политика считают, что «отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка».
Судя по всему, после компромиссной фигуры Терезы Мэй, которая неоднократно пыталась протащить свое соглашение через палату общин, консерваторы решили доверить судьбу Brexit более решительному политику.
Борис Джонсон — олицетворение евроскептицизма. Он обещает вывести Британию из состава ЕС 31 октября со сделкой или без нее.
«Брюссель удастся убедить на сделку, только если мы проявим волю и мужество — и покажем, что готовы уйти и без нее», — говорил Джонсон.
При этом политик все же надеется, что ему удастся провести новый этап переговоров с Брюсселем и внести изменения в сделку, которую заключила с Евросоюзом Тереза Мэй.
Стоит отметить, что Борис Джонсон является, безусловно, фаворитом в борьбе за кресло премьера. Британские букмекеры оценивают вероятность победы Ханта в 1%.
Джонсон завладел преимуществом еще в ходе первого голосования. Тогда он выиграл с большим отрывом — за него проголосовали 114 членов партии из 313 (участвовали только депутаты-тори). А вот второе место досталось Джереми Ханту, он получил 43 голоса.
Имя победителя будет объявлено днем в лондонском Конференц-центре имени Елизаветы II. Остальные восемь претендентов выбыли из гонки на более ранних этапах.
Нового лидера тори выбирают все члены Консервативной партии, а их около 160 тыс. На победителя этой гонки возлагается большая ответственность — вывести Британию из Евросоюза, преодолев политический кризис.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня для Британии важный день — будет объявлено имя нового лидера Консервативной партии и, соответственно, 77-ого премьер-министра Соединенного Королевства. За пост на протяжении последнего месяца боролись два кандидата — это экс-глава МИД Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант.