На выход: кто сменит Терезу Мэй. LIVE

Как считают члены палаты общин, главный недостаток соглашения Терезы Мэй — это механизм ирландского «бэкстоп», который и надеются изменить Джонсон и Хант.

Граница между Северной Ирландией и Ирландией сейчас прозрачна и не мешает передвижению людей, товаров и услуг. Brexit, предложенный Терезой Мэй и одобренный Евросоюзом, предполагает дальнейшее пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка.

Однако это должно продлится до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут способ сохранения прозрачной границы. Дедлайн обозначен до 1 июля 2020 года, при этом срок может быть и продлен, если решение так и не будет найдено. Пока стороны не придут к согласованию этого вопроса, таможенные правила и правила общего рынка ЕС по сути продолжат действовать на всей территории Соединенного Королевства.