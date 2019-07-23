Лукашенко в России, проклятья Терезы Мэй, США испугались FaceApp: о чем пишут телеграм-каналы

В Петербурге на прошлой неделе состоялся очередной, VI по счету, форум регионов России и Белоруссии.

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ИА «Стекломой» называет его главные результаты: отмена международного роуминга и строительство скоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Минском.

«Увы, но даже эти скудные достижения пока остаются благими намерениями без какой-либо конкретики.

Возникает логичный вопрос: если работа Союзного государства, к которому так яростно апеллирует Лукашенко при каждом спорном российско-белорусском вопросе, не приносит никаких ощутимых (да хоть бы каких!) результатов, зачем оно вообще существует? Создается впечатление, что с помощью ловкой игры на ностальгических чувствах миллионов русских людей, Александр Григорьевич вот уже почти два десятка лет выбивает всевозможные преференции и льготы для своей вотчины.

Можно только порадоваться за граждан Белоруссии, что у них есть такой безусловно талантливый и опытный политический лидер. Осталось понять: а что получают русские? Знаменитые «белорусские мидии»? Молочную продукцию и сельскохозяйственную технику, у которых льгот на российском рынке больше, чем у местных производителей? Обещания не размещать базы НАТО на своей территории (кстати, этого белорусская сторона никогда не гарантировала)? Статус русского языка как государственного (снова мимо, русский язык стал в Белоруссии государственным за два года до создания СГ)? Непризнание Крыма, в конце концов? Словом, кругом сплошная выгода», — констатирует телеграм-канал.

Тем временем CNN обвиняет Ассанжа в том, что он «руководил вмешательством в американские выборы», а лондонское посольство Эквадора он якобы превратил в штаб для этого вмешательства, где «проводил длительные встречи с русскими хакерами».

В этой связи «Мейстер» замечает, что когда-то Ассанж был иконой для юных активистов демпартии, а теперь близкий к демократам телеканал «лепит» из журналиста русского агента.

«Идеальный вариант для американцев – это признание Ассанжа в сговоре с Россией. Причем, с конкретными должностными лицами. В этом случае образ борца за светлые идеалы немного померкнет, а США получат хоть какие-то «доказательства» вмешательства России в президентские выборы. Сейчас Ассанжа активно запугивают возможной смертной казнью в США, но пока он держится и нужных показаний не дает», — отмечает канал.

РИАN обратил внимание, что Тереза Мэй не смогла пропустить момент и в своей прощальной речи на посту главы правительства умудрилась вспомнить Владимира Путина и даже поспорить с ним.

«Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела», — так Мэй ответила на слова Путина о том, что либеральная идея себя изжила.

Мэй назвала слова Владимира Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности.

Разумеется, нельзя пройти мимо скандального «старящего» приложения FaceApp, степень популярности на этой неделе достигла такого размаха, что о нем заговорили даже в американском конгрессе.

Сервис крутится в соцсетях уже какое-то время, при помощи специальных фильтров на основе нейросетей приложение может менять пол, прически и даже возраст людей на фотографии. С последней функцией весь мир играется уже которую неделю - FaceApp вышло в топы загрузок App Store и Google Play.

Поехавший сенатор-демократ Чак Шумер написал кляузу в местное КГБ и Федеральную торговую комиссию на FaceApp, созданное выходцем из Яндекса. Да, злые русские опять крушат национальную безопасность США, отмечает канал «Суеверная демократия» и приводит выдержку из обращения сенатора: «Было бы крайне тревожно, если бы конфиденциальные данные американских граждан были предоставлены враждебному государству, которое проводит кибероперации против интересов США.»

«И вообще, приложение сделал русский, а русский - это коммунист, шпион, враг свободы и демократии с водкой на медведе. Смотри гамбургером не подавись, а еще от Нью-Йорка избрался», — советует канал.

Актер Алексей Панин на этой неделе вновь отличился, опубликовав фото своей малолетней дочери с сигаретой.

«Антискрепа» обычно не обращает внимание на подобные фокусы, но тут не сдержался даже Никита Кричевский.

«Любителю гей-сношений, секса с собачками и женских ножек в заднем проходе фрику Алексею Панину запретили выезд из РФ. Причина: 195 неоплаченных дорожных штрафов. А нельзя ли его выпустить и закрыть за ним калитку? Так, чтобы обратно не пробрался?», — выступил он с неожиданным, но логичным предложением.

А вот «Адекват» вспомнил, что полёту американцев на Луну исполнилось полвека.

«Это то достижение, наравне с полётом Гагарина, ради одного которого стоило вести Холодную войну. Не знаю, какие чудеса нам покажет ещё цифровизация и биотех, но готов держать пари, что такого взлёта машиностроения, как в XX веке, мы с вами больше не увидим.

И жаль только одного, что потерявшее после Хрущева драйв советское руководство вышло из гонки. Мы должны были быть на Луне, пусть и вторыми. А потом и на Марсе, году в 1981. Увы», — сожалеет канал.

​Ну и, наконец, новости культуры.

«Несколько запоздавшие, — признает канал «Доктор прописал», но это событие, которое которое со временем наполняется новыми смыслами. В общем, очень велики шансы, что мировой кинематограф пополнится очередным шедевром. В Киеве проходят съемки уникального приключенческого фильма «Шевченко: первый самурай» с элементами фантастики и вестерна (цитата из одного из украинских изданий).

Отвертеться у мирового кинематографа не получится, поскольку сценарий фильма победил на конкурсе украинского патриотического кино. И из 24,5 млн гривен, собранных на это, 19,6 выделило государство. Да и премьер Гройсман съемочную площадку посетил», — поведал канал.

До следующей недели!