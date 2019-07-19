Борьба с наследием Порошенко: Зеленский прогнал 11 послов

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов в иностранных государствах, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого. Политик был назначен послом Украины в США в июле 2015 года. До этого он был заместителем главы администрации президента.

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«Сегодня и вчера государственный секретарь МИД обзвонил каждого из руководителей, поблагодарил за работу и предупредил о том, что в ближайшее время будет опубликован соответствующий указ. Мы не хотели бы, чтобы руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из Интернета», — отметил заместитель руководителя офиса президента Вадим Пристайко.

Он пояснил, что ротация плановая, поскольку большинство из уволенных дипломатов находилось на своих должностях намного дольше, чем традиционные четыре-пять лет.

«Подбирается новый руководитель миссии в США, как и в другие 12 посольств, руководители которых сегодня будут отозваны. Руководителями украинских миссий будут назначать не только профессиональных дипломатов, но и новых людей», — добавил чиновник.

После увольнения Чалого подготовкой визита Зеленского в Вашингтон займется временно поверенный в делах Украины, сейчас обе стороны согласовывают даты поездки. Отставки не стали неожиданностью – о них сообщалось несколькими днями ранее.

«В связи с новым этапом в политической жизни Украины после выборов Зеленский хочет поменять послов»,

— приводили украинские СМИ слова источника в администрации президента Украины.

В конце мая Чалый сообщил о том, что власти США хотят выделить Киеву в качестве поддержки в оборонной сфере большую сумму. Комментируя это заявление, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук указал, что Вашингтон продолжает свое внешнее управление Украиной и при Зеленском.

«Киевом сегодня управляют извне — «коллективный Запад», и в первую очередь Вашингтон. Внешнее управление Украиной началось в 2014 году и наблюдалось все время правления [экс-президента Украины Петра] Порошенко. К сожалению, оно продолжается и при президенте Зеленском», — написал украинский политик на своей странице в твиттере.

Впрочем, назначенных при Порошенко чиновников Зеленский все-таки меняет. Так, во время визита в Николаев Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Бонь ушел в отставку. Одной из причин стали проблемы с ремонтом местного аэровокзала.

Глава государства обратил внимание, что «с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов», в первую очередь, по поводу эффективности использования средств.

Также он отметил, что ремонтные работы сопровождаются регулярными скандалами — в частности, судебными процессами в отношении фирмы-подрядчика и смертью его бывшего директора Владислава Волошина в 2018 году. Кроме того, по словам президента,

украинцы называют этот город «бандитским».

«Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев — это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?» — обратился Зеленский к Боню.

Бонь после этого сказал, что не собирался работать в команде Зеленского. В ответ на это глава государства потребовал, чтобы Бонь написал заявление об уходе со своего поста.

Кроме того, Зеленский заявил, что ищет кандидата на должность главы администрации Николаевской области, и попросил активистов предложить, кого они хотели бы видеть в этой должности.

Ранее уже состоялось одно увольнение. Так, 13 июля во время совещания в Одесском морском порту Зеленский потребовал уволиться от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова, передает ФАН.

Причиной этого стало нежелание Власова уволить руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен – что поручал сделать Зеленский месяц назад, поскольку работа этих подразделений вызвала у него недоверие.

Днем ранее кресло стало шататься и под мэром Днепра Борисом Филатовым — Зеленский поспорил с ним по поводу сроков сдачи в эксплуатацию Центрального моста после капитального ремонта. Видео заключенного пари опубликовано в ютубе телеканалом «112 Украина».

«Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября [день города в Днепре] будет торжественное открытие моста», — сообщил глава государства, пообещав в этом случае принять участие в церемонии.

«А если не будет, то господин Филатов напишет заявление и уйдет в отставку», — добавил украинский лидер.

Помимо этого, Зеленский распорядился об увольнении 22 глав районных администраций и подписал соответствующий указ. Согласно имеющейся информации, отставки чиновников связаны с окончанием полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко. Среди тех, кто лишился постов, оказались главы администрации Оболонской, Хмельницкой, Харьковской и Печерской областей, передает НСН.