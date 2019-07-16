Опасен и безумен: Пушков отреагировал на слова Турчинова

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об уничтожении за несколько минут Крымского моста при помощи украинских крылатых ракет «Нептун» «опасны и безумны».

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«Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультраправыми и остатками режима Порошенко.

А идеи опасны и безумны.

Перефразируя Карла Маркса, мертвые пытаются хватать живых», — такой пост разместил в твиттере Пушков.

Днем ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua заявил, что ракеты, созданные на Украине, способны уничтожить не только мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, но и военные российские корабли независимо от их класса, которые располагаются в Черном и Азовском морях.

«Комплексное решение этой проблемы [защиты от России с моря] — мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — уверен он.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в эфире радио «Комсомольская правда», что такие заявления нужно воспринимать с позиций европейского права — как противоречащие всему опыту европейской цивилизации.

Она отметила, что пришло время, когда «надо говорить четко и исключительно в той плоскости, в которой сами же наши соседи, Украина, собираются двигаться и развиваться дальше».

«Все заявления подобного рода — государственных деятелей, политических деятелей, которые претендуют и занимают руководящие посты в различных ветвях власти — нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, или давайте говорить еще специфичнее — еэсовского правового поля, с которым ассоциируется Украина, ассоциируя своё голосование по целому ряду вопросов на протяжении многих лет», — считает Захарова.

По ее словам, нет ни одного документа ни в рамках ЕС, ни в рамках ОБСЕ или Совета Европы, в соответствии с которым такие заявления «казались бы хотя бы нормальными».

«Эти вещи полностью противоречат всему накопленному опыту европейской цивилизации, с которым Украина себя ассоциирует в будущем», — уверена российский дипломат.

В то же время сенатор от Крыма Сергей Цеков в комментарии RT отметил, что за подобными словами украинских представителей власти стоят США. Он также надеется, что нынешние киевские власти будут умнее прежней.

«Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными», — обратил внимание Цеков.

Между тем депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что бывший секретарь СНБО Украины таким образом пиарил военную технику страны, но «провалился на незнании деталей».

«Экс-глава Совета национальной безопасности Украины, видимо, не подозревает о том, что в Крыму есть ПВО, а также не исключаю, что кадры попадания российских «калибров» по целям ему преподнесли как отчёт об удачных пусках «Нептуна», — сказал Бальбек журналистам RT, добавив, что эти слова могут навредить отношениям, которые еще хрупки и только устанавливаются между Россией и Украиной.

Тем временем, российский парламентарий от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА «Новости», что Крымский мост неуязвим для внешнего воздействия.

«Крымский мост оснащен многоступенчатой, современной и комплексной круглосуточной защитой. Мост надежно охраняется наземными, подводными, надводными и воздушными силами», — рассказал депутат Госдумы. По его словам, все действия, направленные на мост, будут пресечены незамедлительно, так как он является стратегическим объектом.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс уверен, что у украинской стороны нет таких возможностей. «Все это заявление — сплошное безумие и бред сумасшедшего. У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту», — цитирует Фикса РИА «Новости».