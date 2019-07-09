«Грязные интриги»: Порошенко обвинили в скандале на саммите

Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что «автором» скандала, который пыталась устроить вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе после того, как ее не пустили на саммит Украина — ЕС, был экс-президент Петр Порошенко.

«Было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался»,

— цитирует слова Гройсмана РИА «Новости».

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По мнению премьера, Климпуш-Цинцадзе решила устроить скандал вместо того, чтобы позвонить ему. Он также напомнил, что состав украинской делегации на саммите Украина — ЕС формировал офис президента.

Порошенко плел такие «грязные, мелкие интриги» с момента назначения Гройсмана на пост в правительстве, подчеркнул сам премьер.

Стоит отметить, что Гройсман начал постепенно дистанцироваться от Порошенко во время второго тура президентских выборов на Украине, который прошел в апреле 2019 года. Премьер покинул партию бывшего президента «Блок Петра Порошенко» после его проигрыша. Гройсман также стал часто делать критические заявления в адрес Порошенко.

В свою очередь, Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит как раз из-за Гройсмана. По ее мнению, премьер лично вычеркнул ее имя из списка украинской делегации, чтобы ухудшить отношения между Украиной и ЕС.

При этом Климпуш-Цинцадзе входит в новую партию Порошенко «Европейская солидарность» и критикует политику администрации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Реакцию вице-премьера Украины на недопуск на саммит с ЕС также оценили в украинском кабмине. По мнению пресс-секретаря Гройсмана Василия Рябчука, заявления Климпуш-Цинцадзе указывают на ее некомпетентность.

«Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина — ЕС формирует президент», — заявил Рябчук, передает ТАСС.

Кроме того, в офисе Гройсмана резкие комментарии вице-премьера назвали «политической игрой» кандидата от партии Порошенко.

Скандал с допуском Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина-ЕС произошел на фоне подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду, которые назначены на 21 июля. Вице-премьер входит в первую десятку предвыборного списка партии Порошенко «Европейская солидарность».

Политическая обстановка на Украине постепенно накаляется на фоне грядущих выборов в парламент. Среди главных борцов за власть — партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Европейская солидарность» экс-лидера страны Петра Порошенко и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. При этом партия Бойко, в отличие от своих конкурентов, выступает за налаживание отношений между Россией и Украиной.

Досрочные выборы в украинскую Раду были назначены после того, как Зеленский объявил о роспуске парламента предыдущего созыва. Свое решение он объяснил «низким уровнем доверия» к Раде со стороны населения.

Кроме того, депутаты откровенно блокируют работу президента. Так, в течение первых недель Зеленского во главе государства, Рада отклонила несколько законодательных инициатив украинского лидера, в связи с чем Зеленский заявил, что его решение о роспуске законодательного органа было верным.

«Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой», — обратился Зеленский к депутатам в фейсбуке.

Представители парламента Украины продолжают «пробивать дно», добавил украинский лидер. Он также подчеркнул, что уровень поддержки Рады на Украине составляет не более 4%.