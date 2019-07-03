Украина и раскол: что обсудят Путин и Папа. LIVE

К слову, отношения между Москвой и Ватиканом установились относительно недавно. В декабре 2019 года будет 10 лет, как появился полноформатный диалог — в 2009 году в наших государствах появились послы России и Ватикана. Однако официальные представительства появились раньше — в 1992 году.

Взаимодействие между нашими странами протекает через регулярные политические консультации на уровне глав МИДов. Последняя такая встреча, например, между Сергеем Лавровым и его ватиканским коллегой Полом Ричардом Галахером состоялась в декабре 2018 года.