Украина и раскол: что обсудят Путин и Папа. LIVE

Будут внимательно следить за ходом встречи Владимира Путина с понтификом и российские католики. В католической общине РФ будут, прежде всего, обращать внимание на гуманитарный аспект предстоящей беседы — поиск совместных решений экологических, миграционных, социальных и других глобальных проблем, а также защиты традиционных ценностей и гонимых христиан в мире, заявил РИА «Новости» генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.
Российско-ватиканский диалог выходит за рамки политического общения — активное сотрудничество ведется и в культурно-гуманитарной сфере. Так, в Россию привозили работы таких художников, как Рафаэль и Караваджо, а в Ватикане выставлялись работы русских художников.
К слову, отношения между Москвой и Ватиканом установились относительно недавно. В декабре 2019 года будет 10 лет, как появился полноформатный диалог — в 2009 году в наших государствах появились послы России и Ватикана. Однако официальные представительства появились раньше — в 1992 году.
Взаимодействие между нашими странами протекает через регулярные политические консультации на уровне глав МИДов. Последняя такая встреча, например, между Сергеем Лавровым и его ватиканским коллегой Полом Ричардом Галахером состоялась в декабре 2018 года.
Стороны планируют говорить о ситуации на Украине, которая в настоящее время переживает раскол церквей, а также о ситуации в Венесуэле, где католическая церковь пытается играть посредническую роль во время политического кризиса.
В Ватикане Владимир Путин проведет беседу не только с папой Римским, но и с Госсекретарем микрогосударства Пьетро Паролином. Известно, что и Москва, и Ватикан поддерживают усилия по защите христиан в Сирии, а также ведут диалог по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Сейчас у власти в Италии находится правительство «евроскептиков» — коалиция партии «Лига» и левых популистов «Пять Звезд». При этом националисты из «Лиги» на недавно прошедших выборах в Европарламент усилили свое присутствие в этой органе власти.
При этом в правительственной коалиции «Лиги» с левопопулистской партией «Пять Звезд» не все гладко. Экономическая ситуация в стране не из лучших — Италия на днях едва избежала санкций ЕС из-за слишком большого внешнего долга страны. Заложенный в проекте бюджета на 2020 год дефицит 2,4% не устраивает Еврокомиссию из-за опасений кризиса в третьей экономике Евросоюза.
Италия, действительно, является одной из немногих европейских стран, выступающих с относительно пророссийских позиций.
«Италия, пожалуй, единственная страна в Европе среди ключевых игроков, где от крайне правых до крайне левых есть сквозной компонент поддержки российской позиции. Трудно найти хотя бы одну партию в Италии, которая сказала, что она против России», — говорит в интервью The Washington Post Игорь Пелличчиари, профессор итальянского Университета Урбин в Италии и МГИМО.
Отношений Италии и России можно назвать вполне доброжелательными. Это отмечает и Владимир Путин.
«Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью», — сказал российский лидер в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
В Италии готовятся к визиту Путина. Местный художник Дарио Гамбарин, например, нарисовал трактором по полю крестителя Руси князя Владимира.
«В первую очередь, их объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых», — так объяснил свой подарок Гамбарин.
Ждет Путина встреча и с экс-главой совета министров Итавлии Сильвио Берлускони. При этом надо отметить, что двух политиков связывают давние дружеские неформальные отношения.
«По традиции наш президент встретится с бывшим председателем совета министров Италии Сильвио Берлускони», — сообщил Ушаков.
Это, к слову, будет завершающим пунктом в программе президента России.
В разговоре с папой Римским будут затронуты международные темы, такие как Сирия, Украина, война в Донбассе. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. «Конечно, на переговорах с Франциском будут затронуты международные темы. Очень важно отметить, что наши стороны подходят с близких или практически одинаковых позиций к таким важным международным темам, как борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом, предотвращение техногенных катастроф, защита христиан в регионах конфликтов, отстаивание общих гуманистических ценностей, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалогов», — сказал Ушаков.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня Владимир Путин посетит Италию — это станет первый визит российского президента в ЕС в 2019 году. Хотя буквально в конце прошлой недели Путин провел переговоры с Дональдом Трампом, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Синдзо Абэ и рядом других мировых лидеров, сегодняшние встречи не менее знаковые.
В программе — разговор с папой Римским Франциском и президентом Италии Серджо Матареллой. О чем договорятся лидеры, — следим в режиме онлайн.