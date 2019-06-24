Платить не надо? В ПАСЕ не стали обсуждать тему взносов России

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) решили не обсуждать вопрос привлечения России к ответственности за неуплату членских взносов, передает ТАСС. За обсуждение выступили 46 человек, против — 77.

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Кроме того, ассамблея отвергла предложение обсудить вопрос об обязательстве всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию. В этом случае против выступили 86 человек, за — 52.

Также ПАСЕ решила не переносить обсуждение проекта резолюции о приглашении России на июньскую сессию. Причем это была, как отмечает РИА «Новости», не единственная попытка политиков изменить намеченный на понедельник, 24 июня, регламент. До этого парламентарии предлагали поменять местами доклады или перенести другие голосования. Основными инициаторами выступили британцы и украинцы.

Ранее, 19 июня, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что утвержден состав думской части делегации в ПАСЕ.

«Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ или, как она официально называется — депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека — 11 представителей и 11 заместителей», — цитирует Слуцкого РИА «Новости». Он отметил, что основная часть делегатов выдвинуты от фракции «Единая Россия». Кроме того, в составе депутации будут представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Кроме того, был одобрен также список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию Ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня. По словам политика, в нее вошли 11 депутатов, в том числе сам Слуцкий.

Незадолго до этого, как передает агентство, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Россия подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, если члены организации «без изъятий» примут доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в ассамблее.

В проекте резолюции предлагается предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Согласно документу, должен быть изменен и устав организации с указанием о том, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах». Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России прав ПАСЕ. Это не устроило украинскую сторону, которая всеми силами выступает против участия российской делегации в составе организации. Так, заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами главы республики.

Она заявила, что Москва «убивает» украинцев на юго-востоке страны, и напомнила о белорусской делегации, которая не участвует в заседаниях Совета Европы из-за применения смертных казней.

«И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что «Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ», — отметила Геращенко, добавив, что Украина намерена жестко защищать принципы Совета Европы, основой которых является уважение к правам человека.

Кроме того, ранее киевские власти угрожали, что в случае возвращения России в ПАСЕ, Украина изменит свои подходы к участию в Совете Европы в сторону более прагматичного подхода, заявил глава МИД Украины Павел Климкин, написав статью на сайте «Европейской правды».

«Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — пообещал Климкин.

Помимо этого, 4 июня Климкин выразил мнение, что после того, как в ПАСЕ начнут работать представители России, Совет Европы ослабнет. «Европа, к сожалению, тоже», — добавил Климкин.

Отметим, что 3 июня было решено отступить от правил ассамблеи и пригласить для участия в ПАСЕ представителей парламентов тех стран, которые на данный момент там не представлены, в том числе и Россию.

«Комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить… Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — говорилось в сообщении организации.

Отметим, что российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ в 2014 году в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы.