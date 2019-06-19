«Вам будет стыдно»: Жириновский покинул Госдуму в знак протеста

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский демонстративно вышел в знак протеста из зала пленарных заседаний Госдумы. Он выразил негодование по поводу намерения депутатов отклонить внесенный в 2016 году либерал-демократами законопроект, согласно которому иностранцы, имеющие хотя бы одного русского по национальности родителя, могли бы получить гражданство РФ по упрощенной системе.

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«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. <…> Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан», — заявил Жириновский и направился к выходу из зала заседания.

Перед этим он в своей речи отметил, что «все государства дают» гражданство «моментально, без всяких ограничений». В качестве примера он привел такие страны, как Германию, Израиль, Венгрию, Польшу.

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающим за рубежом. Я покидаю такой зал, мне с вами не по пути», — выкрикнул Жириновский.

«Скажите детям вашим, что вы не русские здесь сидите, а предатели русского народа», — заключил лидер либерал-демократов, покидая зал заседания Госдумы.

По информации, ТАСС, после того, как Владимир Жириновский вышел из зала, депутаты проголосовали против этого законопроекта, который предполагал освобождение иностранцев от требования о непрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет и предоставления вида на жительство, если у них есть хотя бы один родитель, национальность которого была бы обозначена как русский.

Кроме того, партия предлагала освободить таких граждан от сдачи экзамена на знание русского языка и подтверждения, что у них есть законный источник дохода.

Зачастую поведение депутата Владимира Жириновского весьма эмоционально и не сдержанно. Это подтверждает и заявление главы думской комиссии по этике и контролю за доходами Отари Аршба. В апреле этого года он рассказал, что лидерами по количеству поданных на них заявлений от коллег являются Жириновский и депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

«Только на коллегу Жириновского, он вместе с Милоновым являются лидером, приходится более половины подобного рода заявлений и обращений. Но, как говорится, это часть нашей молодой парламентской истории и вообще истории России», — передает слова Аршба РИА «Новости».

«На Жириновского было порядка 14 заявлений, а на Милонова, причём я даже интернет-обращения не считаю, было восемь», — добавил глава комиссии.

По его словам, всего за неполные полгода работы новой объединённой комиссии поступило 236 обращений, из которых 82 — по депутатской этике, 32 — по конфликту интересов.

Аршба отметил, что этические вопросы всегда сложны и оценочны.

«Наши коллеги — люди публичные. Порой их высказывания кого-то задевают, кому-то кажутся неэтичными. Но мы в таких случаях, конечно, рассматриваем, если находим предмет рассмотрения», — подчеркнул глава комиссии.

Он обратил внимание, что комиссия не проводит лингвистических экспертиз и в случае, если «это не явный перебор», ее сотрудники просят заявителя обратиться в соответствующие органы. Комиссия в рамках своей деятельности может только указать на недопустимость такого поведения.

В октябре 2018 года Владимир Жириновский, видимо подозревая, что депутаты не довольны его поведением, заявил, что поставит в своей приемной куклу, изображающую его куклу. По его словам, коллеги смогут вымещать на ней негативные эмоции.

Политик пояснил, что, по мнению психиатров, нельзя подавлять ярость и раздражение.

«Врачи говорят, если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В Японии [в офисах ставят] чучело начальника. Мое чучело поставьте», — сказал Жириновский. Он добавил, что будет следить за тем, «кто будет бить по морде чучело», передает РИА «Новости».

Позже депутат подтвердил свое намерение, написав об этом в своем телеграм-канале.