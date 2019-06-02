Трос на шею: националисты снесли бюст Жукова в Харькове

Бюст маршалу СССР Георгию Жукову снесли в Харькове украинские радикалы из «Национального фронта» и «Правого сектора» (организация запрещена в России) (запрещен в РФ). Как сообщает «112 Украина», инцидент произошел в ходе пикета, предпринятого националистами в ходе съезда новой партии «Доверяй делам».

«Правоохранители были рядом, в какой-то момент они даже пытались разогнать активистов, распылить газ, но это произошло за какие-то несколько секунд», — сообщил с места событий корреспондент телеканала.

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На постамент вместо бюста Жукова установили флаг Украины. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить памятник маршалу в ближайшее время.

Кроме того, националисты организовали «коридор позора» для участников съезда партии. В конце «коридора» разлили красную краску, символизирующую кровь украинских солдат, «проливших ее на востоке». Участникам съезда приходилось идти по краске, чтобы попасть на мероприятие.

Фоторепортаж: Вслед за Лениным: В Харькове националисты снесли бюст Жукова __is_photorep_included12390241: 1

Снос памятника маршалу Жукову вызвал отклик в политических кругах как на Украине, где его осудил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, так и в Российской Федерации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уничтожившие памятник украинские националисты «покрыли себя позором». Он также отметил, что представители националистических организаций и партий Украины, вероятно, планировали «сделать жест в сторону Запада», но просчитались. По словам чеченского лидера, другие города мира «почли бы за честь» иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Жукову.

Медведчук, в свою очередь, заявил, что инцидент в Харькове говорит о безнаказанности представителей националистических организаций и партий в стране. По мнению украинского оппозиционера, уничтожение бюста Жукова было направлено против общей для украинцев и россиян истории, а также против «памяти Великой Победы».

Он также отметил, что за радикальные действия украинских националистов не наказывали как при Петре Порошенко, так и сейчас — в начале президентского срока Владимира Зеленского.

«Интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов», — подчеркнул политик.

На Украине после госпереворота 2014 года регулярно сносят памятники русским и советским деятелям. В середине апреля 2019 года в Черниговской области был снесен памятник командующему 1-м Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны Николаю Ватутину. Радикальные националисты назвали военачальника «кровавым русским генералом». Ватутин принял активное участие в освобождении Киева и Правобережной Украины, а в 1944 году умер от последствий тяжелого ранения, полученного в стычке с бойцами УПА (организация запрещена в России).

В декабре 2018 года экспертная комиссия министерства культуры Украины одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову, который стоит стоял Киевским военным лицеем имени Ивана Богуна.

Спустя месяц памятник генералиссимусу был демонтирован. «Историческая ротация: сейчас в Киеве наконец демонтировали памятник Суворова и открыли мемориальную таблицу Донцову», – написал в своем твиттере директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Имеется в виду Дмитрий Донцов — теоретик украинского национализма и украинской консервативной революции, живший в XX веке. Согласно его позиции, украинская нация должна иметь иерархию. Во главе должен находиться лидер или вождь, далее следует «инициативное меньшинство», элита или орден, и наконец — «чернь». Принадлежащие к правящей касте «не знают ни милосердия, ни человечности в отношении личности», был убежден идеолог.

Около 2,5 тыс. памятников большевикам и советским деятелям демонтировали на Украине за последние три года во исполнение закона «о декоммунизации». Из них почти 1,5 тыс. штук — это памятники Владимиру Ленину, сообщал в мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко добавил, что в рамках закона о декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.

Советские и русские памятники на Украине регулярно становятся мишенями вандалов. 7 ноября 2017 года неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в центре Киева. По-видимому, эта акция была приурочена к столетию Октябрьской революции.

Национальная полиция Украины при этом старается противостоять акциям радикалов: в октябре 2018 года правоохранители силой воспрепятствовала попытке украинских националистов снести памятник генералу Николаю Ватутину, установленный на могиле генерала в центре Киева.

С собой радикалы принесли лестницу и молотки для того, чтобы разрушить памятник. Однако на месте оказались несколько сотен сотрудников правоохранительных органов, которые оцепили скульптуру и помешали националистам, передает ФАН. В результате стычки никто не пострадал, задержанных также не было.