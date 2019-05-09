«День благодарения»: Зеленский высказался о 9 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы 9 мая посетил родной город Кривой Рог Днепропетровской области, где побывал на могиле своего дедушки, воевавшего во время Второй мировой войны, передает ФАН.

«Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день», — приводят украинские СМИ слова политика.

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения», передает НСН.

«Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом — и победил. Просто благодарны всем — за возможность родиться и жить», — отметил украинский лидер

По его словам, Вторая мировая война коснулась каждой украинской семьи.

«Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев.

Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом! Будем жить!»,

— резюмировал избранный президент Украины.

Накануне действующий украинский президент Петр Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк». По его словам, Киев не намерен «приватизировать общую победу» антигитлеровской коалиции и использовать ее в политических интересах.

«Преодоление нацизма семьдесят четыре года назад это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру!» – заявил глава государства.

Он добавил, что Киев дистанцировался от «кремлевского победобесия». Порошенко сделал это заявление во время памятной акции «Первая минута мира», посвященной годовщине окончания Второй мировой войны.

«Мы, в отличие от Москвы, не собираемся приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции», — сказал политик.

В ответ на это член Совета Федерации Алексей Пушков указал на цинизм и необъективность Порошенко.

«Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина».

Против «Бессмертного полка» он бессилен. Да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт»,

— отметил сенатор.

Чуть ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил дать «украинский ответ» на российскую памятную акцию «Бессмертный полк». Об этом он написал в своем фейсбуке, отвечая на пост одного из пользователей.

«А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?», — предложил пользователь Андрей Курков.

Он также заявил, что акция «Бессмертный полк» организовывается в Киеве, в парке Славы на деньги правительства Российской Федерации.

Климкин в ответ на это заявил, что полностью поддерживает идею.

«Разумная идея. Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — заявил украинский дипломат.

Реагируя на это, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что Киев способствует забвению памяти о победе в Великой отечественной войне, передает RT.

«Господин Климкин, обязанный своей жизнью легендарной курской земле, уроженцем которой он является, критически высказываясь о желании народа Украины присоединиться к акции «Бессмертный полк»,

обязан помнить о том, что на Украине, давшей великий бессмертный полк героев, сегодня преступно забыты маршалы, генералы и рядовые, которые покрыли Украину бессмертной славой», — подчеркнула сенатор.

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания. Президент Украины Петр Порошенко в число получателей послания не вошел. Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран. Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин никогда не поздравлял с Днем Победы Петра Порошенко.