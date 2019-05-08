Вопреки США: как Россия планирует наладить связи с Ираном

Санкции, которые США ввели против Ирана, препятствуют развитию внешнеторговых связей России и Ирана. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Конечно же, мешают ему нелегитимные санкции, которые США в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения», — заявил Лавров.

Он отметил, что российская сторона подтвердила свою «приверженность тому, чтобы продвигать» экономическое сотрудничество и искать эффективные пути для преодоления «этих неприемлемых нелегитимных американских ограничений». Министр добавил, что несмотря на американские ограничения сотрудничество двух стран «неплохо развивается».

При этом политик призвал страны Европы придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Лавров также отметил, что Россия будет убеждать европейских партнеров задействовать механизм, который позволит не зависеть США в банковских транзакциях.

«Рассчитываем, что и наши коллеги, прежде всего европейцы, которые вызвались найти решение проблемы, созданной американцами, свои обещания выполнят», — сказал Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва привержена взятым на себя конкретным обязательствам.

При этом он отметил, что понимает сложности, созданные «ситуацией, сложившейся по вине США», в выполнении обязательств, которые взяли на себя участники сделки перед Ираном.

«Этот механизм создан, но, насколько я понимаю, он гораздо менее эффективен, чем планировалось <…>. Для Ирана важно, чтобы этот механизм позволял экспортировать иранскую нефть; мы поддерживаем это абсолютно законное требование, которое закреплено в СВПД», — обратил внимание глава МИД РФ.

Между тем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение о частичном прекращении выполнения СВПД принято из-за недавнего ужесточения американских санкции. Он добавил, что Иран не намерен усугублять отношения с США и что Иран подтверждает свою приверженность СВПД.

«Иран и Россия являются двумя странами, которые привержены СВПД и показали это на практике. Другие страны только делают заявления, не принимая никаких практических мер по реализации этого договора, — заявил иранский министр. он добавил, что иранская сторона не будет выполнять некоторые пункты договора, пока «оставшиеся участники сделки, в соответствии со своими обязательствами» не будут гарантировать защиту интересов страны.

Напомним, что 22 апреля США ужесточили санкции против Ирана и ввели полный запрет на импорт иранской нефти. Эти ограничения вступили в силу с начала мая. При этом, согласно требованиям США, исключений из нефтяных санкций против Ирана нет. Это означает, что Вашингтон выступает против любого импорта нефти из Ирана для всех государств. По заявлению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, «это решение нацелено на то, чтобы свести экспорт иранской нефти к нулю».

Так, после переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и Ирана российский министр Сергей Лавров заявил, что страны будут искать пути обхода ограничительных мер США, которые американские власти «в одностороннем порядке в обход Совета Безопасности ООН вводят и добиваются их экстерриториального применения».

Сергей Лавров отметил, что в настоящее время «реализуется целый ряд перспективных российско-иранских проектов».

«Мы высоко оценили деятельность двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в очередной раз соберется в следующем месяце в Иране. Договорились подготовить солидный пакет договоренностей по значимым вопросам к этому заседанию», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в развитии двусторонних торгово-экономических связей поможет и упрощение визового режима, как для россиян, так и для жителей Ирана.

«Мы подписали сегодня протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций. Конечно же, это будет способствовать развитию контактов между людьми», — считает российский политик.

Напомним, что СВПД был заключен в 2015 году. Согласно подписанному документу, Иран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие санкций. Спустя три года США вышли из СВПД и ввели несколько пакетов санкций. Первый касался операций с иранской нацвалютой и госдолгом, торговли драгметаллами, импорта продуктов питания. Второй пакет ограничительных мер вводил запрет на импорт иранской нефти. Однако некоторым странам были выданы временные разрешения на покупку нейти. После того, как в апреле американские власти ужесточили санкции против страны, Иран решил временно прекратить продажу обогащенного урана и тяжелой воды. При этом иранское правительство предоставило 60 дней на то, чтобы страны-участницы СВПД провели переговоры по условиям соглашения. Франция и Китай выступили против отказа от ядерной сделки.