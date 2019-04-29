В чем миссия Украины: Пушков ответил Зеленскому

Слова победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского об особой миссии его страны не соответствуют действительности, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Об этом сенатор написал в своем твиттере, передает ФАН.

«Зеленский приписал Украине «миссию быть примером демократии для постсоветских стран». Сначала пусть отдаст под суд виновных в резне в Одессе; затем — виновных в обстрелах Донбасса», — заявил Пушков.

Он также предложил Зеленскому «запретить своих нацистов» перед тем, как «рассуждать» о демократии и миссии Украины. «Пока Украина — это пугало, а не пример», — убежден член Совфеда.

Сенатор напомнил о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, когда в пожаре в Доме Профсоюзов погибли 46 человек и еще 250 получили ранения. Смертельный пожар стал результатом уличных беспорядков и столкновений между пророссийскими активистами и украинскими радикалами, а также футбольными фанатами из Харькова и Одессы, сторонниками «евромайдана».

Радикалы стреляли в людей, пытавшихся выбраться из горящего здания. Люди сгорали заживо и задыхались в дыме пожара.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили суверенитет после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставлять «защиту, убежище и украинское гражданство всем, кто готов бороться за свободу». «Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский ответил на указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил новый украинский лидер.

Он также намекнул, что часть украинцев захотят получить российское гражданство в рамках кампании по побегу с Украины после начала антикоррупционной борьбы. По словам Зеленского, это будут те украинцы, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти.

«Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане», — отметил Зеленский.

Указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Донбасса Владимир Путин подписал 24 апреля. По словам Путина, в Кремле ищут возможности не только по упрощению процедуры получения российского гражданства жителями самопровозглашенных республик, но и всем украинцам.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил российский президент.

Он также отметил, что выдача паспортов жителям ЛНР и ДНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Глава государства назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин, подчеркнув, что это также относится к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией. По словам Путина, вопрос упрощения выдачи гражданства носит исключительно гуманитарный характер, передает НСН.